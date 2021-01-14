ВООЗ позапланово збереться через коронавірус-мутант: хроніка COVID-19 в Україні і світі на 14 січня

Вікторія Довгань Суспільство 05:35, 14.01.2021 Оновлено: 06:50, 14.01.2021

Згідно зі статистичними даними 14 січня, коронавірус в Україні та світі охопив вже 92,7 млн осіб. Так, за минулу добу його виявили ще у понад 742 тис. інфікованих. Відзначимо, що Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ) позапланово скликала засідання комітету з надзвичайних ситуацій через мутацію COVID-19.

Нагадаємо, що пандемія встигла забрати 1,9 млн життів. Що стосується кількості тих, хто одужав, то вона досягла 66,2 млн. Найбільша кількість нових випадків зараження 13 січня була зафіксована в США – 236 тис., Бразилії – 61 тис. і Британії – 47 тис.

OBOZREVATEL безперервно стежить за розвитком подій в Україні та світі.

Ситуація з коронавірусом на 14 січня.
Worldometers
Рейтинг країн за захворюваністю на коронавірус.
Worldometers

Що важливо знати про атаку коронавірусу:

Ситуація з пандемією в Україні.
Пресслужба РНБО
Карта захворюваності в регіонах України.
Пресслужба РНБО
Статистика щоденного приросту хворих в Україні.
Пресслужба РНБО

Головне за 14 січня:

  • За минулу добу у світі померла рекордна кількість хворих на коронавірус з початку пандемії – 16 288 осіб.

  • У Китаї вперше за вісім місяців зафіксували летальний випадок коронавірусу.

  • Італія через пандемію продовжила надзвичайний стан до травня.

  • Швейцарія посилила карантин і продовжила його дію до кінця зими через стрімке поширення британського штаму.

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