Степанов объяснил, почему Украина закупила китайскую вакцину Sinovac

Виктория Довгань
Виктория Довгань
Общество
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Вакцина против коронавируса

Сейчас Украина ведет переговоры со всеми мировыми производителями вакцин против коронавируса, которые находятся на конечном этапе клинических испытаний. Впрочем первый контракт удалось заключить именно с китайской компанией Sinovac.

Об этом во время брифинга сообщил министр здравоохранения Максим Степанов. Трансляция велась на YouTube-канале Кабмина. Чиновник заверил, что дальнейшее сотрудничество с другими поставщиками не прекращалось и продлится (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"Украина как начала вести переговоры в мае 2020 года со всеми ведущими компаниями, которые были в то время в конце второй или начале третьей стадии клинических испытаний, так и ведет. Это производители, которые сейчас регистрируют свои вакцины и начали их использование", – сказал Степанов.

"Среди них была и китайская Sinovac. С ней мы начали переговоры в мае, но активная фаза началась в сентябре. Именно с компанией Sinovac мы заключили первый контракт на поставку вакцины", – добавил он.

Подытоживая, он призвал, чтобы никто не спекулировал на теме обеспечения Украины препаратами для защиты от COVID-19, и заверил, что государство не медлит с решением этого вопроса.

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