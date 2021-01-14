Количество новых случаев COVID-19 в Украине выросло до почти 8 тысяч

В Украине за минувшие сутки коронавирусом заболели еще 7925 человек и 2229 были госпитализированы с таким диагнозом. На утро четверга, 14 января, общее количество подтвержденных случаев заражения достигло уже 1 138 764.

Болезнь унесла жизни еще 162 украинца (в общем 20 376), при этом еще 10 192 пациента ее побороли (всего 837 063). Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов на странице в Facebook, обновил данные и сайт СНБО.

За минувшие сутки наибольшее количество подтвержденных случаев COVID-19 зарегистрировано в г. Киев – 794, Донецкой области – 588, Запорожской – 554, Львовской – 482 и Николаевской – 460. Заболели 233 ребенка и 345 медработников.

Количество заболеваний коронавирусом в регионах за сутки:

г. Киев – 794 случая;

Винницкая область – 214 случаев;

Волынская область – 221 случай;

Днепропетровская область – 317 случаев;

Донецкая область – 588 случаев;

Житомирская область – 373 случая;

Закарпатская область – 119 случаев;

Запорожская область – 554 случая;

Ивано-Франковская область – 141 случай;

Киевская область – 410 случаев;

Кировоградская область – 83 случая;

Луганская область – 214 случаев;

Львовская область – 482 случая;

Николаевская область – 460 случаев;

Одесская область – 357 случаев;

Полтавская область – 345 случаев;

Ривненская область – 280 случаев;

Сумская область – 265 случаев;

Тернопольская область – 209 случаев;

Харьковская область – 378 случаев;

Херсонская область – 117 случаев;

Хмельницкая область – 229 случаев;

Черкасская область – 307 случаев;

Черновицкая область – 196 случаев;

Черниговская область – 272 случая.

Как известно, в официальной статистике отсутствуют данные по заболеваемости COVID-19 на временно оккупированных территориях Донбасса и Крыма.

По словам министра Степанова, за минувшие сутки в Украине проведено 54 265 тестирований на диагностику коронавируса: 33 349 методом ПЦР и 20 916 методом ИФА. А в целом с начала пандемии – 5 874 851 ПЦР-тестирование.

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