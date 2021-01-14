После возвращения Зеленского с Буковеля Минздрав проверит соблюдение карантина на горнолыжных курортах Карпат
В Украине проведут проверки горнолыжных курортов на соблюдение карантинных мер по противодействию коронавирусу.
Такие меры на своей странице в Facebook 14 января анонсировал главный санитарный врач, заместитель министра здравоохранения Украины Виктор Ляшко. Уточняется, что соблюдение требований проверит Минздрав и Госпродпотребслужба с привлечением Национальной полиции.
Ляшко отметил, что к нему поступало множество сообщений о работе в период карантина ресторанов, баров и других развлекательных заведений на горнолыжных курортах и во Львовской области.
Уже 15 января состоятся проверки заведений общественного питания на горнолыжных курортах Ивано-Франковской области.
"Если мы обращаемся к людям с просьбой соблюдать противоэпидемические мероприятия и они придерживаются их, то почему тогда некоторые представители бизнеса позволяют себе нарушать эти правила? Желание воевать с системой не должно превалировать над сохранением жизни и здоровья украинцев. Нарушения должны иметь последствия!" – заявил Ляшко.
Как сообщал OBOZREVATEL:
На украинских горнолыжных курортах наблюдался настоящий ажиотаж несмотря на локдаун. Там были открыты некоторые рестораны, СПА, бассейны. Многие предприниматели работали на свой страх и риск.
10 января у подъемников в Карпатах выстроились длинные очереди из сотен отдыхающих. Люди не придерживались никакой социальной дистанции.
8 января, когда вступили в силу усиленные карантинные ограничения, в сети появились фото президента Владимира Зеленского с отдыха на Буковеле.
Украинцы по его примеру тоже "штурмовали" курорты в Карпатах.
Туда поехали и некоторые звезды: к примеру, самая богатая певица Украины, супруга известного миллиардера Мохаммада Захура Камалия.
Совладелец ГК "Буковель" Александр Шевченко тем временем заявил, что в Карпатах "не живет никакой вирус".