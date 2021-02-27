Стало известно, что сделают в Украине с остатками вакцины от COVID-19
Вакцины против COVID-19, которые не успеют использовать в Украине на первом этапе прививочной кампании, правительство якобы планирует перепродать по себестоимости в частные клиники.
Последние в свою очередь начнут вакцинацию людей, которые намерены ехать за границу. Об этом заявила "Украинская Правда. Жизнь", ссылаясь на источники в Кабмине.
Согласно национальному плану вакцинации, во время первого этапа прививки должны сделать 114 тысячам врачей, 40-45 тысячам военных и 100 тысячам человек из группы риска.
"Учитывая то, что добровольно готовы вакцинироваться 40-43%, то в правительстве рассчитывают на первом этапе вакцинировать хотя бы 160 тысяч человек", – цитирует УП свой источник. Предварительно, это якобы может произойти еще до 1 мая.
Как надеется правительство, за два года в стране вакцинацию пройдут 20-22 млн украинцев. Для этого Министерство здравоохранения совместно с Минкультом и Минцифры разрабатывают план популяризации прививок.
Напомним, министр здравоохранения Максим Степанов ранее заявлял, что украинцы смогут начать прививаться против COVID-19 на коммерческой основе не раньше лета 2021 года, а то и позже.
Как сообщал OBOZREVATEL:
в Украине за 24 февраля – день старта кампании – сделали 159 прививок против COVID-19 первой дозой препарата.
В четверг, 25 февраля, в регионах страны продолжилась вакцинация. За двое суток уколы сделали более 1300 граждан.
На первом этапе в Украине используется препарат CoviShield из Индии. Что известно об этой вакцине и ее эффективности – читайте в нашем материале.
Главный санитарный врач, первый заместитель министра здравоохранения Виктор Ляшко рассказал, что медики, которые стали первыми украинцами, получившими прививку, после инъекции не имели никаких жалоб и вернулись к работе.
Первым человеком в Украине, которому вкололи препарат, стал врач из Черкасс Евгений Горенко.
Он призвал украинцев не бояться вакцинации, ведь в отделении реанимации для больных коронавирусом гораздо страшнее.
25 февраля началась вакцинация в зоне проведения Операции объединенных сил на Донбассе. 66-й военный госпиталь получил первую партию препарата – 7200 доз.