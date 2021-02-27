Стало известно, что сделают в Украине с остатками вакцины от COVID-19

Вакцины против COVID-19, которые не успеют использовать в Украине на первом этапе прививочной кампании, правительство якобы планирует перепродать по себестоимости в частные клиники.

Последние в свою очередь начнут вакцинацию людей, которые намерены ехать за границу. Об этом заявила "Украинская Правда. Жизнь", ссылаясь на источники в Кабмине.

Согласно национальному плану вакцинации, во время первого этапа прививки должны сделать 114 тысячам врачей, 40-45 тысячам военных и 100 тысячам человек из группы риска.

"Учитывая то, что добровольно готовы вакцинироваться 40-43%, то в правительстве рассчитывают на первом этапе вакцинировать хотя бы 160 тысяч человек", – цитирует УП свой источник. Предварительно, это якобы может произойти еще до 1 мая.

Как надеется правительство, за два года в стране вакцинацию пройдут 20-22 млн украинцев. Для этого Министерство здравоохранения совместно с Минкультом и Минцифры разрабатывают план популяризации прививок.

Напомним, министр здравоохранения Максим Степанов ранее заявлял, что украинцы смогут начать прививаться против COVID-19 на коммерческой основе не раньше лета 2021 года, а то и позже.

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