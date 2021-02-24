Первый привитый украинец – боящимся вакцины: реанимация ковидной больницы гораздо страшнее

Врач-реаниматолог коронавирусного отделения Черкасской областной больницы Евгений Горенко, который стал первым человеком, вакцинированным в Украине, перенес прививку хорошо и посоветовал не бояться проходить эту необходимую процедуру.

"Чувствую себя хорошо, ничего не беспокоит, находимся на своих рабочих местах", – сообщил медик в эфире телеканала OBOZREVATEL.

Он признался, что волновался, поскольку речь шла о первой прививке от коронавируса в Украине. "Я врач, но я еще и человек. И я понимаю, что реакция на препараты у каждого человека может быть разной", – пояснил Горенко.

В то же время, отвечая на вопрос, что можно посоветовать тем, кто боится делать прививки, он подчеркнул: "Находиться в отделении реанимации ковидной больницы гораздо страшнее. Поверьте, лечить людей крайне тяжело. К большому сожалению, часто это заканчивается летально".

Врач добавил, что в ноябре прошлого года в легкой форме переболел COVID-19, но это не стало препятствием для прививки.

По словам медика, чтобы вакцина проявила себя в Украине в полной мере, нужно, чтобы было привито не менее 70% населения. Однако, он спрогнозировал, что на формирование коллективного иммунитета потребуется не менее 1,5 лет.

"К сожалению, вирус мутирует, к сожалению, его распространение гораздо быстрее, чем вакцинация населения. К сожалению, миграция людей в другие страны, из других стран идет постоянно. Чтобы это было быстро, нужна, наверное, полная изоляция страны, что нереально. И тотальная вакцинация", – сказал Горенко.

Как писал OBOZREVATEL, в Украине в среду, 24 февраля, стартовала кампания по вакцинации против коронавируса с помощью 500 тысяч доз. Первым прививки вакциной AstraZeneca получил Евгений Горенко.