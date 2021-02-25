В зоне ООС начали вакцинировать медиков и военных. Фото

В Украине началась вакцинация против коронавируса в зоне проведения Операции объединенных сил (ООС) на Донбассе. В четверг, 25 февраля, 66-й военный госпиталь получил первую партию вакцины – 7200 доз.

Об этом сообщили на странице ООС в Facebook. Первыми прививки получили служащие медучреждения и отдельной автосанитарной роты.

В пятницу, 26 февраля, бригады в составе врача-анестезиолога, врача-терапевта и медицинской сестры начнут вакцинацию военных подразделений.

Начальник госпитального отделения старший лейтенант Артур Матвеев сообщил, что условия хранения вакцины в зоне ООС соответствуют прописанным в инструкции от +2 до +8 градусов по Цельсию. Вакцинацию будут проводить в два этапа: второй – примерно через 4-12 недель после первого.

Прививки на фронте являются добровольными. Перед процедурой обязательно проверяют, есть ли у человека противопоказания: он проходит обследование у врача, который измеряет температуру тела и артериальное давление.

Напомним, что в Украине 24 февраля стартовала кампания по вакцинации против коронавируса. Первым прививки вакциной от AstraZeneca получил медик из Черкасс Евгений Горенко.

В четверг, 25 февраля, продолжилась вакцинация в регионах страны. Подробно о втором дне прививок читайте в нашем материале.

Как сообщал OBOZREVATEL :

22 февраля Министерство здравоохранения зарегистрировал вакцину от AstraZeneca для экстренного медицинского применения в Украине. Ранее ее уже одобрил ВОЗ, разрешение на использование дали Великобритания, ЕС и Индия.