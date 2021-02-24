В Черкассах показали первого вакцинированного от COVID-19: привито уже 10 украинцев

В сети появилось фото медика Евгения Горенко из Черкасс, который первым в Украине получил прививку против коронавируса вакциной от AstraZeneca. Всего к 13:30 24 февраля вакцинировались десять граждан.

Снимок опубликовал в Facebook Александр Скичко, который недавно возглавил Черкасскую областную администрацию (чтобы посмотреть фото, доскролльте новость до конца).

По его словам, врач, который вакцинировался первым, работает реаниматологом в отделении Черкасской областной больницы, где лечат пациентов с COVID-19.

"Что касается того, нужно ли вакцинироваться, расскажу историю. Меня поразил рассказ реаниматолога, который спасал жизнь пациентам, больным ковид. На мой вопрос, готов ли он вакцинироваться, ответ был однозначным: "да". Когда я спросил: "почему?", он сказал: "я каждый день спасаю людей в реанимации и вижу, к каким последствиям может привести коронавирус". Поэтому берегите свое здоровье – всем 36,6!" – написал Скичко.

А вот министр здравоохранения Максим Степанов на заседании правительства отметил, что после Горенка прививки сделай еще девяти жителям Черкасс.

"В Черкассах Уже 10 человек вакцинированы. В семи регионах сегодня вакцинация началась согласно плану", – сказал глава Минздрава.

Известно, что перед прививкой всем измерили температуру и провели инструктаж. Как пишет LB.ua, первый вакцинированный медик рассказал, что чувствует себя нормально, но немного волнуется из-за историчности момента.

"Если в общем – вакцинация является маркером цивилизованного общества. Нужны патроны на фронте? Нужна ли амуниция? Так же в медицине. Лучше быть предупрежденным, чем потом лечить осложнения болезни", – сказал Евгений Горенко.

Как сообщал OBOZREVATEL, Черкасщина 24 февраля первой среди регионов Украины получила вакцину против коронавируса от компании AstraZeneca (CoviShield).