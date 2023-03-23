В УПЦ МП манипулируют правами верующих, прикрывая свои преступления, – омбудсмен Лубинец

Отдельные представители УПЦ Московского патриархата манипулируют правами верующих, прикрывая собственные преступления. В действительности права всех верующих в Украине защищены.

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Об этом 23 марта заявил уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец. Украинский омбудсмен сообщил, что в четверг встретился с постоянной координатором системы ООН в Украине Дениз Браун и главой мониторинговой миссии ООН по правам человека в Украине Матильдой Богнер.

"Тема встречи – это вопросы прав и свобод верующих в Украине. Я подчеркнул, что наша страна всегда была открыта и толерантна ко всем религиям мира, а права верующих защищены законом. Право на свободу мировоззрения и вероисповедания закреплено в Конституции Украины", – рассказал Лубинец.

Омбудсмен добавил, что переход приходов УПЦ МП в ПЦУ – это желание и выбор самих верующих, которые понимают, что Московский патриархат принадлежит РФ, поддерживает войну и оккупацию украинских территорий.

Кроме того, сама Россия совершает преступления и против различных религиозных конфессий: ее войска обстреливают и разрушают религиозные сооружения, убивают священников.

"В Украине защищены права всех верующих. А отдельные представители УПЦ Московского патриархата, манипулируя правами верующих, прикрывают свои преступления", – подчеркнул Лубинец.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– 10 марта национальный заповедник "Киево-Печерская лавра" сообщил о расторжении договора аренды с мужским монастырем УПЦ МП. Представители Москвоского патриархата должны покинуть территорию лавры до 29 марта.

– В епархии УПЦ МП выступают против такого решения Минкульта. Митрополит Климент заявил, что для выселения якобы нет юридических оснований.

– Митрополит УПЦ МП Павел пригрозил украинским властям, что "будет бороться до последнего". Власти Украины он назвал "гонителями церкви и внуками революции".

– Монахи УПЦ МП заявили, что не будут выселяться из Киево-Печерской лавры.

– 20 марта члены синода УПЦ МП пришли к Офису президента, чтобы встретиться с Владимиром Зеленским и донести свою позицию. С представителями церкви встретились сотрудники ОП.

– С 21 марта монахам и верующим УПЦ МП запретили вход в пещеры Киево-Печерской лавры. Миссия Минкульта оценивает там сохранение культурных ценностей.

– Предстоятель ПЦУ митрополит Епифаний обратился к братии Киево-Печерской Свято-Успенской лавры и общественности с призывом содействовать процессу освобождения монастыря "от московского ига" и заверил, что их будут защищать от запугиваний со стороны нынешнего главы лавры.