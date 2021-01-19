Зеленский поручил проверить обоснованность коммунальных тарифов по всей Украине

В Офисе президента (ОП) намерены провести полный аудит коммунальных тарифов в Киеве и всех областях Украины, в частности, сопоставить ценообразования за различные промежутки времени.

Такое поручение дал президент Владимир Зеленский, сообщается в Telegram-канале ОП. Ответственным назначен заместитель руководителя Офиса Кирилла Тимошенко.

Решение принято с учетом появления "в публичном пространстве различных спекулятивных заявлений о формировании тарифов на уровне городов и сел страны", а также "безосновательных попыток отдельных представителей местной власти обосновать перед обществом дополнительный рост тарифов сверх уровня, вызывающего значительные вопросы с точки зрения справедливости", говорится в сообщении.

Также в ОП ждут исчерпывающих разъяснений от руководителей на местах относительное завышенных тарифов на отопление, бытовой газ и пользование пассажирским транспортом, а также тарифной политики в целом.

"Особое внимание следует уделить таким специфическим непрозрачным "тарифным проектам" отдельных руководителей городов, как взыскание средств за эвакуацию авто, за пользование общедоступными частями общественного пространства и т.д", – уточнили в сообщении.

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