Зеленский поручил проверить обоснованность коммунальных тарифов по всей Украине
В Офисе президента (ОП) намерены провести полный аудит коммунальных тарифов в Киеве и всех областях Украины, в частности, сопоставить ценообразования за различные промежутки времени.
Такое поручение дал президент Владимир Зеленский, сообщается в Telegram-канале ОП. Ответственным назначен заместитель руководителя Офиса Кирилла Тимошенко.
Решение принято с учетом появления "в публичном пространстве различных спекулятивных заявлений о формировании тарифов на уровне городов и сел страны", а также "безосновательных попыток отдельных представителей местной власти обосновать перед обществом дополнительный рост тарифов сверх уровня, вызывающего значительные вопросы с точки зрения справедливости", говорится в сообщении.
Также в ОП ждут исчерпывающих разъяснений от руководителей на местах относительное завышенных тарифов на отопление, бытовой газ и пользование пассажирским транспортом, а также тарифной политики в целом.
"Особое внимание следует уделить таким специфическим непрозрачным "тарифным проектам" отдельных руководителей городов, как взыскание средств за эвакуацию авто, за пользование общедоступными частями общественного пространства и т.д", – уточнили в сообщении.
Как ранее сообщал OBOZREVATEL:
Украинцы в январе получили обновленные платежки за коммуналку: газ и отопление резко подорожали.
По стране прокатилась волна стихийных протестов против повышения тарифов, они происходили в разных областях.
Зеленский призвал правительство снизить тарифы, а 13 января вместе с и.о. министра энергетики и премьером определил новую цену – 6,99 грн за кубометр.
Министр Кабинета министров Олег Немчинов заявил, что она будет действовать только до конца отопительного сезона, потом станет рыночной.