Українці масово вийшли на тарифний протест. Фото та відео з різних областей

Українці у четвер, 14 січня, знову вийшли на мітинги проти підвищення комунальних тарифів одразу в кількох областях країни.

Одна з акцій протесту відбулася в Тисменицькому районі на Прикарпатті, повідомила пресслужба Національної поліції України. Ще дві провели на Полтавщині та в Ужгороді на Закарпатті (щоб подивитися фото та відео, доскрольте новину до кінця).

За повідомленням правоохоронців, в Івано-Франківській області на автомобільній дорозі Н-10 у селі Ямниця приблизно 20 осіб перекривали дорогу, безперервно рухаючись пішохідним переходом. Протестувальники вимагали скасування підвищених тарифів на постачання та споживання газу.

Поліцейські, які стежили за порядком, пропонували водіям об’їзд. Пізніше вони повідомили, що рух указаною ділянкою дороги було відновлено.

В Ужгороді натовп протестувальників прийшов під будівлю Закарпатської облдержадміністрації, пише видання Mukachevo.net. До них вийшов голова ОДА Анатолій Полосков, який повідомив, що вчора, 13 січня, було запропоновано зниження ціни на газ на 30%. Проте це не заспокоїло людей. Вони вимагали пояснень, діятиме це зниження постійно чи лише в період карантину.

Також їх цікавило, чому газовий тариф розділили на постачання та доставку та що буде з ціною на електроенергію.

У Полтаві приблизно 10 людей мітингували проти підвищення тарифів поблизу будівлі обласної ради, пише місцеве видання "Зміст". На цей час було заплановано позачергову сесію Полтавської облради за участю керівників газорозподільних фірм та представника Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг.

На засідання вдалося потрапити представникам ініціативної групи протестувальників. Вони передали свої вимоги депутатам.

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL: