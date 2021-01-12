На Закарпатье провели новый протест из-за цен на газ: Шмыгаль поручил СБУ начать проверки

В городе Виноградов Закарпатской области 12 января устроили акцию протеста с требованием снизить тарифы на газ и электричество. В правительстве тем временем поручили проверить, кто организовывал подобные акции в Украине, а одну из участниц митингов на Днепропетровщине оштрафовали за нарушение карантина.

Как пишет "Закарпатье онлайн", ссылаясь на спикера полиции области Анну Дан, на улицы Виноградова вышли около двухсот человек. Нарушений во время акции не зафиксировали (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Митинг начался у местного филиала "Закарпатгаза" около 10:00. Позже протестующие пошли к Виноградовскому городскому совету, где требовали немедленного созыва внеочередной сессии депутатов.

В горсовете провели сессию и обратились к центральной власти с просьбой снизить тарифы на газ и его поставку, а также цены на электричество.

Начальник Виноградовского отделения "Закарпатгаза" Андрей Ходаковский сказал, что частично люди успокоились, когда он объяснил им, что поставки газа и распределение – это разные вещи.

"Частично вопрос затрагивали и распределения, на который я им ответил. А по вопросам поставок, я порекомендовал им обратиться к поставщикам, которые у них есть. Каких сегодня на Закарпатье, я лично знаю, около 50", – прокомментировал претензии украинцев Ходаковский.

Он пояснил, что "Закарпатгаз" занимается распределением природного газа как товара из точки А в точку Б. "Это комплекс, начиная от аварийной службы и заканчивая работой контролеров. А функция поставщика – это продажа газа", – сказал он.

Премьер-министр Денис Шмыгаль 12 января обратился в Антимонопольный комитет и Службу безопасности Украины с просьбой разобраться с причинами протестных акций из-за повышения тарифов на газ.

Об этом сообщил источник LB.ua. По его словам, Шмыгаль не исключил, что митинги происходят не только из-за повышения цен, но и "с целью политических манипуляций".

Добавим: в сети заявили, что вероятного организатора акции против подорожания газа на Днепропетровщине оштрафовали на 34 тыс. гривен.

Как пишет Telegram-канал "Днепропетровский областной центр", жительницу Марганца Юлию Бонд наказали за нарушение карантина.

Пресс-секретарь Никопольского отделения полиции Наталья Булатецкая подтвердила, что именно Бонд отправила в горсовет оповещение о проведении акции. В то же время сама активистка утверждает, что протест она не организовывала, а участники сами организовались через соцсети.

Напомним, ранее Шмыгаль вместе с главой "Нафтогаза" Андреем Коболевым представили народным депутатам от "Слуги народа" варианты снижения тарифов на газ. Окончательного решения, какой из вариантов выберут, на данный момент нет.

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