Украинцы будут платить за газ по новой цене: Зеленский со Шмыгалем определили тариф

В Украинедо конца отопительного сезона или до окончания карантина введут единый тариф на газ в размере 6,99 грн за кубометр.

Об этом на заседании Кабмина 13 января заявил премьер-министр Денис Шмыгаль. Такую цену определили на совещании с президентом Владимиром Зеленским. "На совещании у президента приняли ряд решений, часть я озвучу. В связи с пандемией и карантинными ограничениями, резким ростом цен на биржах, предлагается внедрить для всех государственное регулирование на период карантинных ограничений или к концу отопительного сезона. Предлагаемая цена 6,99 грн за кубометр", – сказал премьер.

В Украине с августа действуют разные тарифы на газ. Сейчас они составляют от 6,99 до почти 10 грн за кубометр. Разница в тарифах составляет более 41%. То есть, чтобы платить меньше, достаточно всего лишь поменять своего поставщика. Подробнее о том, как это сделать, можно прочитать здесь.

"На сегодня это самая низкая цена на украинской бирже. Однако некоторые облгазы сегодня продают газ для бытовых потребителей по 10 грн и даже выше. То есть, предлагается уменьшение цены на газ почти на 30%. Соответственно даю поручение Минэнерго, Минэкономики, Минюсту и другим центральным органам исполнительной власти безотлагательно подготовить проект постановления КМУ о введении государственного регулирования цен на газ на период карантина", – сказал Шмыгаль.

Возвращение влияния Кабмина на стоимость газа для населения фактически приведет к сворачиванию рыночных механизмов. Сейчас в Украине работают десятки поставщиков голубого топлива, которые конкурируют между собой, в том числе и ценой. В то время как украинцы выходят на протесты из-за высоких цен на газ, лишь несколько процентов граждан выбрали себе поставщиков, которые предлагают цены на 30-40% ниже.

Как сообщил на своей странице в Facebook и.о. министра энергетики Юрий Витренко, "Нафтогаз" сейчас продает по цене на 22% выше "хаб минус".

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