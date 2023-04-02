''Я не мог дышать, но поп сказал, ему все равно'': экс-военный рассказал о нападении в храме МП в Хмельницком

Экс-военный Артур Ананьев, видео с избиением которого представителями УПЦ МП в Хмельницком 2 апреля взбудоражило сеть, рассказал об инциденте. Он пояснил, что на фоне ежедневных смертей гражданских лиц и военных в Украине не может смириться с тем, что в его родном городе есть люди, славящие РПЦ и сохраняющие связи с Москвой.

Видео дня

За это, утверждает Ананьев, на него и набросились в Свято-Покровском кафедральном соборе священнослужители и прихожане, которые его "били, душили, давали пощечины", а одна из прибывших на место патрульных пригрозила ему уголовной ответственностью за "провокации". Об этом защитник Украины рассказал в эфире "Апостроф TV".

Объясняя, что привело его в этот злосчастный день в церковь УПЦ МП в Хмельницком, Ананьев заметил: не мог смириться с тем, что для части его земляков война и тысячи убитых и искалеченных – не повод разорвать связи с РПЦ.

"Я сейчас уволен. Пришел в гражданскую жизнь и пытаюсь адаптироваться. Но это очень тяжело, поскольку ты каждый день видишь в новостях, что гибнут люди, гибнут друзья, гибнут знакомые, с кем служил. А в это время в моем родном городе просто рассказывает российская церковь, что войны нет, продолжают служить Московскому патриархату, молиться на Кирилла и также молиться на иконы императора и царской семьи", – отметил он.

По словам экс-военного, он пришел в церковь с единственным вопросом: сколько еще Россия должна убить украинцев, чтобы для всех прихожан УПЦ МП стала очевидна отвратительная кровавая сущность этого государства?

"Я пришел и спросил, сколько это еще должно происходить, сколько еще должно погибнуть людей для того, чтобы они перестали молиться Московскому патриархату. После этого на меня набросились попы, люди, начали меня бить, душить. Там еще даже какие-то бабки подходили, били меня по лицу", – вспоминает утренние события Ананьев.

Он рассказал, что в момент, когда представители УПЦ дотащили его до выхода из церкви и прижали к полу, ему стало нечем дышать. Однако "священнослужителей" это не смутило и не остановило.

"На мое замечание, что мне нечем дышать, поскольку меня когда бросили об пол, головой о плитку, мне прижали там голову и нажали на шею, мне не было чем дышать. Я сообщил об этом попу (наверное, он поп, я иерархии не знаю церковной), на что он ответил... Не знаю, уместно ли говорить, что он ответил. Если цензурно, то что это его мало волнует. То, что я не могу дышать", – отметил Ананьев.

Этот момент – жалобы защитника на удушье и ответ "Та мне наср... есть тебе чем дышать или нет, чмо" от представителя УПЦ МП – попал на резонансные видеокадры.

По прибытии на место стычки патрульных на Ананьева составили админпротокол по статье о мелком хулиганстве и пригрозили, что в следующий раз "административкой" он не отделается.

"Патрульная полиция, которая прибыла на место, кажется, подразделение "Тор", – они сразу забрали меня, опросили свидетелей и написали мне 173-ю статью, мелкое хулиганство. В то же время Яницкая Марина Александровна, такая патрульная, она сказала, почему я вообще сюда пришел, что я провоцирую людей. И сказала что-то в контексте, что если еще раз меня увидят, то статья будет с большей ответственностью. Уже не административной, а уголовной", – рассказал Ананьев.

Он поблагодарил всех неравнодушных, кого возмутило случившееся с ним в церкви УПЦ МП и кто собирается на акцию протеста возле этой церкви вечером 2 апреля.

"Для меня был шок, поскольку я увидел, как это видео в интернете аккумулировало людей в борьбе против МП, это меня очень приятно поразило. Поскольку включились и военнослужащие, с которыми я служил, мои побратимы, из моей части ребята, из других воинских частей ребята тоже подключились. Сегодня они идут спросить у попов, что за ситуация произошла. Будет акция протеста из-за того, что они меня избили. Присоединяются также, насколько я знаю, волонтеры, какие-то общественные организации, просто неравнодушные люди. Она в 18 часов будет проходить в Хмельницком возле арки", – сказал Ананьев.

Тем временем у представителей Свято-Покровского кафедрального собора – своя версия событий. Один из представителей УПЦ МП якобы уже написал заявление в полицию о том, что сам стал жертвой нападения Ананьева.

По словам другого представителя храма, Александра Рыбчинского, Ананьев обливал дьякона водой и выбил из рук Евангелие во время богослужения.

"Дьякон брал Евангелие в руки и выносил на середину храма для того, чтобы прочитать его, и тогда произошло нападение неизвестным лицом. Когда дьякон выходил на кафедру, чтобы читать Евангелие, неизвестный начал обливать его водой и выбивать из рук Евангелие. Оно упало на пол, это видно на завирусившемся в интернете видео", – рассказал Рыбчинский.

Он также заверил, что на видео видно, как Ананьев якобы начал избивать представителя УПЦ МП, после чего в "конфликт" вмешались другие люди.

Также Рыбчинский заверил, что "неизвестный нападающий" не имеет отношения к Вооруженным силам Украины.

"Приехали более четырех экипажей полиции. Заявление написал тот батюшка, на которого напали, все было оформлено. Вот такая произошла провокация. Когда полиция спросила этого военнослужащего, имеет ли он отношение к военной службе, то он сказал, что не имеет никакого отношения", – добавил Рыбчинский.

Между тем сами военные подтверждают, что Артур Ананьев действительно защищал Украину. По данным "Громадського", тот факт, что мужчина в военной форме на видео – это действительно бывший военный, который добровольцем в начале полномасштабного вторжения присоединился к 19-му стрелковому батальону, подтвердил бывший командир 19-го стрелкового батальона Вадим Кривоклуб. Он узнал Артура Ананьева на видео потасовки из собора.

По его словам, в настоящее время Ананьев уволен с военной службы по состоянию здоровья.

Напомним, 2 апреля в сети появилось видео, на котором группа священнослужителей церкви УПЦ МП в Хмельницком набросилась на мужчину в военной форме, который спрашивал, сколько украинцев должна убить Россия, чтобы в Украине перестали посещать церкви Московского патриархата. Жертвой избиения оказался хмельничанин Артур Ананьев, защищавший Украину на фронте и получивший на поле боя контузию и серьезную черепно-мозговую травму.

На кадрах видно, как один из священнослужителей наносит военному удар ногами, затем его зажимают под стеной, а дальше, заломив руки за спину, тянут к выходу, где бросают на пол и удерживают до приезда полиции. Видно, что к патрульным Ананьев выходит уже с разбитым носом.

В сети идентифицировали главного нападающего. Им оказался Игорь Слободян, работающий в Хмельницкой епархии УПЦ МП (ул. Владимирская, 113). Как сообщили СМИ в Нацполиции, возбуждено уголовное производство, избиение священнослужителем человека правоохранители предварительно квалифицировали как "хулиганство".

В Хмельницкой епархии высказались по поводу инцидента. Там обвинили Ананьева в хулиганстве, "записали" в "организованную преступную группировку" и заявили, что он не имеет отношения к защите Украины. Впрочем, оценив действия военного, в Хмельницкой епархии никак не прокомментировали действия своего представителя, который размахивал кулаками и пинал ногами в церкви.

О его действиях четко высказался городской голова Хмельницкого Александр Симчишин. Он призвал привлечь представителя УПЦ МП, избившего Ананьева, к уголовной ответственности, а патрульных, составивших админпротокол на жертву избиения, – уволить.

Также мэр пообещал, что на ближайшем заседании у УПЦ МП заберут право пользования землей в Хмельницком, соответствующие решения горсовет будет инициировать и на областном уровне.

Кроме того, Симчишин уверен: события Киево-Печерской лавры и избиение человека в Хмельницком должны стать катализатором для запрета деятельности УПЦ МП на государственном уровне.