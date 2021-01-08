Степанов ответил на попытку регистрации в Украине российской вакцины
Российская вакцина против коронавируса"Спутник V" прежде чем попасть на рынок Украины должна пройти проверку.
Такое заявление в пятницу, 8 января, на брифинге рассказал министр здравоохранения Максим Степанов, комментируя информацию о том, что харьковская компания "Биолек" подала заявку на регистрацию в Украине российского препарата.
"Это только заявка. Далее должны подать регистрационную форму, подробное досье, в котором необходимо отразить безопасность вакцины и результаты всех трех фаз клинических испытаний. Мы должны увидеть не политические лозунги, а реальную эффективность вакцины", – отметил он.
Степанов подчеркнул, что вокруг "Спутника" много политических аспектов, ведь Россия всегда использовала любую возможность в своей гибридной войне.
Министр добавил, что только после изучения поданных документов можно будет "более откровенно говорить" о российской вакцине.
"Наконец-то мы хоть увидим не какие-то политические лозунги, а что такое эта российская вакцина", – резюмировал глава Минздрава.
Как сообщал OBOZREVATEL:
2 января лидер "Оппозиционной платформы – За жизнь" Виктор Медведчук сообщил о подаче российской вакцины от COVID-19 на регистрацию в Украине. Он указал, что этим занялась компания "Биолик".
Украинцы встретили эту новость с негодованием.
Народный депутат от "Слуги народа" Ольга Василевская-Смаглюк сообщила, что фармацевтическую компанию "Биолек" связывают с Раисой Богатыревой – экс-министром здравоохранения времен президентства Виктора Януковича.
Ранее россияне заявляли, что харьковская компания якобы уже "наладила выпуск готовой формы" для производства вакцины, но в "Биолек" опровергли эту информацию.
Главный санитарный врач Виктор Ляшко опровергал регистрацию российской вакцины: мол, это "политические заявления и слухи".
"Российский фонд прямых инвестиций" заявил, что экспериментальную вакцину планируют испытывать на украинцах.
Премьер-министр Денис Шмыгаль сказал, что российская вакцина не может быть использована в Украине, даже если не учитывать геополитические моменты.
В Британии заявили, что уже первые клинические испытания российского препарата дали сомнительные результаты.
Позже стало известно, что в России несколько медиков заразились коронавирусом после вакцинации.