При каких условиях могут аннулировать повестку, выданную во время мобилизации в Украине: названы два основания

В Украине выданную военнообязанному во время мобилизации повестку могут аннулировать. Это происходит при двух условиях: если мужчина имеет основания для отсрочки или бронь.

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Такое разъяснение дал начальник управления персонала штаба командования Сухопутных войск ВСУ полковник Роман Горбач. Напомним, что в условиях военного положения в ряды войск призывают мужчин 18-60 лет, пригодных к службе по состоянию здоровья.

"Военнообязанный, имеющий бронь от призыва по мобилизации, должен носить с собой все документы, удостоверяющие это. При условии их предъявления, вручения повестки не будет", – пояснил Горбач.

Впрочем, если такая ситуация все же случилась, то со всеми этими документами нужно прибыть в Территориальный центр комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП), чтобы аннулировать повестку.

Кто из военнообязанных подлежит бронированию?

Согласно законодательству Украины, бронированию подлежат военнообязанные, которые работают:

– в органах государственной власти, других государственных органах, органах местного самоуправления, в случае если это необходимо для обеспечения функционирования указанных органов;

– на предприятиях, в учреждениях и организациях, которым установлены мобилизационные задачи (заказы), в случае, если это необходимо для выполнения установленных мобилизационных задач (заказов);

– на предприятиях, в учреждениях и организациях, осуществляющих производство товаров, выполнения работ и услуг, необходимых для обеспечения потребностей ВСУ, других военных формирований;

– на предприятиях, в учреждениях и организациях, которые критически важны для функционирования экономики и обеспечения жизнедеятельности населения в особый период.

В то же время критерии и порядок, по которым осуществляется определение предприятий, учреждений и организаций, критически важных для функционирования экономики и обеспечения жизнедеятельности населения в особый период, устанавливаются Кабмином.

Отметим, что в Украине от мобилизации освобождены граждане, потерявшие родственников на войне с РФ. В частности, это касается родственников военных, которые погибли или пропали без вести, обороняя страну во время российского вторжения на востоке и полномасштабной войны.

А среди тех, кто может получить отсрочку от мобилизации, есть отцы-одиночки. Хотя во время военного положения предприятия могут забронировать своих работников, бронь достанется не всем – частный бизнес может рассчитывать только на половину штатного персонала.

Вместе с тем, в Украине могут мобилизовать ограниченно пригодных к службе мужчин. Ранее в ВСУ объяснили, куда могут призвать военнообязанных этой категории. Также было объяснение, почему повестки чаще раздают на улицах, блокпостах и в общественных местах. О том, как выглядит законная повестка и кто ее вручает – читайте по ссылке.

Как сообщал OBOZREVATEL, украинские консульства за границей обязаны вести воинский учет мужчин. Однако они не будут выдавать повестки лицам, состоящим на учете.

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