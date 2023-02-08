Будут ли диппредставительства Украины за границей выдавать украинцам повестки: появилось разъяснение

Украинские консульства за границей обязаны вести военный учет мужчин. Однако они не будут выдавать повестки лицам, состоящим на учете.

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Соответствующее разъяснение в Telegram опубликовал эксперт иммиграционных вопросов Великобритании, соучредитель компании Sterling Law Юрий Лысенко. Он подчеркнул, что в обязанности диппредставительств входит только информирование граждан призывного возраста о том, когда начинается очередной призыв на срочную военную службу.

Также юрист сообщил, что дипломатические ведомства, в частности, консульства, должны способствовать возвращению военнообязанных в Украину во время мобилизации и военного положения, хотя определения "содействию" пока нет.

Напомним: из-за введенного военного положения, которое вместе с мобилизацией будет продлено еще на 90 дней после 19 февраля, военнообязанным украинцам продолжают вручать повестки. В последнее время это делают даже на улице, вызывают в военкомат иногда и тех, кто освобожден от призыва.

ТЦК получили задание от руководства мобилизовать определенное количество людей: какое именно – засекречено. Поэтому повестки выдают всем мужчинам призывного возраста, "которые считают живыми и здоровыми".

Как сообщал OBOZREVATEL:

– в условиях общей мобилизации в Украине владельцы бизнеса и предприятий также вовлечены в этот процесс. Сохранить на работе коллектив и предотвратить простой на производстве можно, предварительно подав списки с сотрудниками-претендентами на бронь от призыва в армию, однако получить ее могут не все;

– в Украине с начала полномасштабной войны уже почти год идет общая мобилизация в ряды ВСУ. И к военнообязанным мужчинам, уклоняющимся от призыва, могут применить административную и уголовную ответственность – от штрафа до лишения свободы.

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