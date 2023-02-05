Бронь получат не все: сколько работников предприятий получат отсрочку от мобилизации

В условиях всеобщей мобилизации в Украине, когда все военнообязанные мужчины обязаны прибывать в военкоматы по повесткам, владельцы бизнеса и предприятий также вовлечены в этот процесс. Сохранить на работе коллектив и предотвратить простой на производстве можно, предварительно подав списки с сотрудниками-претендентами на бронь от призыва в армию.

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Об этом рассказал юрист адвокатского объединения T&T Partners Владислав Юрчак в эфире "24 канала". Он подчеркнул, что бронь достанется точно не всем сотрудникам предприятий, частный бизнес может рассчитывать на половину штатного персонала.

"Полученные списки прорабатывают и согласовывают в Генштабе, или в СБУ, или разведке, если речь идет о госслужащих. Окончательное же решение принимается в Минэкономики. И уже после этого Генштаб передает данные о забронированных в территориальные центры комплектования", – указал он.

В ТЦК забронированные сотрудники могут получить выписку про получение отсрочки от военной службы, которая предусмотрена в течение шести месяцев. После истечения этого срока отсрочку нужно продлить тем же способом.

При этом Кабмин установил основные критерии для первоочередной брони сотрудников. Получить ее могут работники:

которым установлены мобилизационные задания или заказы;

производящие товары, выполняющие работы и оказывающие услуги, необходимые для того, чтобы обеспечивать потребности ВСУ или других военных формирований;

критически важные для функционирования экономики, а также обеспечения жизнедеятельности населения в особый период.

"Важно, что в правительстве определились с тем, какие предприятия и организации считаются критически важными. Речь идет о 7 критериях, один из которых – совокупная уплата налогов, сборов и платежей на сумму 1,5 миллиона евро в год", – пояснил Юрчак.

Как сообщал OBOZREVATEL, украинские юристы рассказали, как отсрочку от мобилизации получить отцам, воспитывающим ребенка самостоятельно.

Также они предупреждают, что законодательство Украины о мобилизации не содержит прямой нормы, дающей право военнообязанному гражданину получить отсрочку из-за проведения операции. В то же время оно освобождает от призыва тех, кто признан временно непригодным к службе.

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