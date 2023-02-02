Почему во время мобилизации в Украине повестки раздают на улицах: объяснение военного комиссара

Из-за войны, которую начала Россия, в Украине действует всеобщая мобилизация и объявлено военное положение. В это время мужчины призывного возраста (18-60 лет) получают повестки и должны прийти в территориальные центры комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП или экс-военкоматы).

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В последнее время повестки чаще раздают на улицах, блокпостах и в общественных местах. Почему так происходит, объяснил главный военный комиссар Львовщины Александр Тищенко в комментарии "Львовскому порталу".

Он напомнил, что у граждан Украины, кроме прав, есть и обязанности. И одной из важнейших конституционных обязанностей украинцев является защита Родины, независимости и территориальной целостности страны согласно ст. 65 Конституции.

"В нашей стране идет война и мобилизация. И военная обязанность включает, среди прочего, соблюдение правил военного учета. Это означает, что со дня объявления мобилизации граждане Украины обязаны добровольно явиться в воинские части или на сборные пункты ТЦК для выяснение всех сведений. Кроме того, каждый гражданин обязан сообщать о любых изменениях семейного положения, состоянии здоровья, адресах места жительства (нахождения), образования или места работы органы, где они состоят на воинском учете", – подчеркнул военком.

Например, если у кого-то родилось трое детей, произошли изменения с состоянием здоровья или изменился адрес – об этом должны знать в военкоматах. Это необходимо для того, чтобы там была актуальная картина по мобилизационному ресурсу.

По словам Тищенко, достаточно много военнообязанных пренебрегают своими обязанностями, что существенно усложняет мобилизацию и приводит к отсутствию необходимой и актуальной информации.

"Мы не должны бегать за кем-то, чтобы выяснять, какие изменения в жизни произошли у каждого военнообязанного. Но игнорирование ими своих обязанностей, закрепленных законодательством, вынуждает к проведению мероприятий по вручению повесток не только по месту жительства и работы граждан, но и в общественных местах. Это делается прежде всего, чтобы выяснить актуальность имеющейся информации, определить действительное количество пригодных к военной службе при мобилизации граждан", – заверил он.

Военный комиссар выразил убеждение, что в таких мероприятиях не было бы необходимости, если бы граждане неукоснительно соблюдали законодательство Украины. В то же время подчеркнул, что вручение повесток в общественных местах и на улице, вне всяких сомнений, не противоречит законодательству Украины.

"А гарантии соблюдения конституционных прав граждан на судебное обжалование любых незаконных решений или действий органов власти обеспечены Конституцией Украины и осуществлением судопроизводства во время военного положения", – подытожил он.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине утвердили новый порядок бронирования военнообязанных во время мобилизации, продолжающейся с начала войны. Он предусматривает отсрочку от призыва для 50% госслужащих и работников важнейших для страны предприятий.

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