В Украине продлили военное положение и мобилизацию: названы сроки

В Украине на 90 дней продлили срок действия военного положения и всеобщей мобилизации. Он будет продлен с 19 февраля 2023 года.

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Соответствующие законопроекты поддержали депутаты Верховной Рады. Об этом сообщил народный депутат Ярослав Железняк.

В частности, за продолжение действия военного положения проголосовали 348 народных избранников, а за продолжение мобилизации – 344.

Примечательно, что срок действия военного положения продлен уже в шестой раз с начала полномасштабной войны РФ против Украины.

До этого Верховная Рада уже принимала решения о военном положении и всеобщей мобилизации 24 февраля, 15 марта, 21 апреля, 15 августа и 16 ноября 2022 года. Соответствующие законопроекты вносились в парламент президентом Владимиром Зеленским.

Согласно законопроектам №8419 "О продлении срока действия военного положения в Украине" и №8420 "О продлении срока проведения общей мобилизации", эти правовые режимы будут действовать на всей территории Украины еще в течение 90 дней.

В Украине во время действия военного положения и мобилизации призыву на военную службу подлежат военнообязанные от 18 до 60 лет, способные выполнять воинскую обязанность. Призыв осуществляется путём вручения повесток. Зачастую в первую очередь в армию забирают тех, кто имеет опыт в военном деле.

Напомним, в Украине действуют военное положение и всеобщая мобилизация, когда в ряды войск призывают мужчин 18-60 лет, пригодных к службе по состоянию здоровья. В то же время исключение составляют родственники военных, которые погибли или пропали без вести, обороняя страну во время российского вторжения на востоке и полномасштабной войны.

Ранее сообщалось, что в последнее время повестки чаще раздают на улицах, блокпостах и в общественных местах. Почему так происходит, объяснил главный военный комиссар Львовской области Александр Тищенко.

Как сообщал OBOZREVATEL, среди тех, кто может получить отсрочку от мобилизации, есть отцы-одиночки. Также во время войны предприятия могут забронировать своих работников, но бронь достанется не всем – частный бизнес может рассчитывать на половину штатного персонала.

К слову, во время военного положения в Украине могут быть мобилизованы и ограниченно пригодные для службы мужчины. В ВСУ объяснили, куда могут призвать военнообязанных этой категории.

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