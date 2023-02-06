В Украине от мобилизации освобождены граждане, потерявшие родственников на войне с РФ: кого касается и что нужно знать

Почти год в Украине действуют военное положение и всеобщая мобилизация, когда в ряды войск призывают мужчин 18-60 лет, пригодных к службе по состоянию здоровья. В то же время исключение составляют родственники военных, которые погибли или пропали без вести, обороняя страну во время российского вторжения на востоке и полномасштабной войны.

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Соответствующие изменения в законодательство Верховная Рада внесла летом прошлого года. OBOZREVATEL рассказывает, кого именно касается освобождения от мобилизации.

Что предусматривает законодательство

29 июля 2022 года в ВРУ приняли закон, который обеспечивает отсрочку лицам, не подлежащим призыву во время мобилизации. Речь идет о документе №7481 "О внесении изменений в Закон Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации".

Им внесены соответствующие изменения в статью 23 закона о мобилизации. Они вступили в силу с 19 августа 2022 года.

Согласно документу, женщины и мужчины, чьи близкие родственники (муж, жена, сын, дочь, отец, мать, дед, баба или родной (полнородный, неполнородный) брат или сестра) погибли или пропали без вести во время осуществления мер по гарантированию национальной безопасности и обороны, отпора и сдерживания вооруженной агрессии РФ в Донецкой и Луганской областях, а также при обеспечении нацбезопасности и обороны, отпора и сдерживания вооруженной агрессии РФ против Украины во время действия военного положения, призыву не подлежат.

Могут ли близкие родственники погибших на войне стать добровольцами?

Норма по освобождению от мобилизации касается родственников тех лиц, которые погибли или пропали без вести во время войны среди:

– военнослужащих или работников военных формирований, защищавших независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины;

– работников предприятий, учреждений, организаций, которые привлекались к обеспечению проведения АТО/ООС и во время военного положения;

– лиц из состава добровольческих формирований, которые были образованы или самоорганизовались для защиты независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины, при условии, что в дальнейшем такие добровольческие формирования были включены в состав образованных в соответствии с законами Украины воинских формирований и правоохранительных органов.

В то же время родственники погибших или пропавших без вести могут быть добровольцами, призванными по их согласию по месту жительства.

Могут ли мужчины-родственники погибших или пропавших без вести военных уехать за границу?

Военнообязанным мужчинам в возрасте 18-60 лет во время военного положения запрещено выезжать из Украины. Однако исключение составляют родственники военных, которые погибли или пропали без вести, обороняя страну во время российского вторжения на Донбассе, а также полномасштабной войны – бойцов Вооруженных сил Украины, Нацгвардии, Службы безопасности Украины, Нацполиции, Государственной пограничной службы.

Для выезда таких граждан за границу необходимо предоставить документы, подтверждающие семейные связи с пропавшим или погибшим человеком, а также информацию о факте его гибели или пропаже без вести.

Как сообщал OBOZREVATEL, среди тех, кто может получить отсрочку от мобилизации, есть отцы-одиночки. Также во время войны предприятия могут забронировать своих работников, но бронь достанется не всем – частный бизнес может рассчитывать на половину штатного персонала.

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