Общая мобилизация в Украине: как должна выглядеть законная повестка и кто ее вручает

С начала полномасштабной войны в Украине продолжается всеобщая мобилизация, во время которой призыву в армию подлежат военнообязанные граждане в возрасте от 18 до 60 лет. 30 декабря 2022 года Кабинет министров утвердил новый порядок военного учета, который подразумевает усиленный контроль за взятием на учет и обмен данными между работодателями и органами власти.

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Также продолжается выдача повесток военнообязанным, в том числе, в общественных местах. OBOZREVATEL разбирался, как и кто уполномочен вручать повестки и как должен выглядеть законный документ.

Кто имеет право вручать повестки?

Законом не регламентированы конкретные места, где военнообязанным могут выдать повестки. Поэтому она может быть вручена в любом месте, не запрещенном законодательством Украины. К тому же, это необязательно должен делать представитель Территориального центра комплектования. Ее также могут вручить и другие должностные лица.

К таким относятся должностные лица районного (городского) военкомата, районного (городского) ТЦК и СП; соответствующие органы местного самоуправления; работодатели, руководители предприятий, учреждений, организаций, в частности учебных заведений, независимо от подчинения и формы собственности своим работникам и студентам; владельцы домов лицам, проживающим там.

Как должна выглядеть повестка?

Формат повестки утвержден постановлением Кабмина от 30 декабря 2022 года. В документе обязательно должен быть указан номер повестки, наименование должности руководителя территориального центра комплектования и социальной поддержки, его подпись, инициалы и мокрая печать.

Также в документе должна быть указана дата вручения, адрес ТЦК и СП, время, в которое нужно прибыть военнообязанному. Юристы отмечают важный нюанс, что повестка должна готовится заранее, а не выписываться при получателе.

Стоит отметить, что повестку не могут вручить в формате сообщения на мессенджеры, в SMS или звонком на телефон. Правозащитники отмечают, что такие действия не предусмотрены законодательством и не имеют юридических последствий.

Что грозит уклонистам?

Если потенциальный призывник отказывается ставить подпись о получении повестки, то требования к нему могут быть доказаны в присутствии свидетелей. Если он отказывается выполнять правила воинского учета, то к нему может быть применена ответственность согласно законодательству.

Например, если это повестка для сверки военно-учетных данных, применяется административная ответственность. Если призывник прошел сверку военно-учетных данных, медицинскую комиссию для призыва и уклонился от отправки в воинскую часть, то в таком случае наступает уголовная ответственность.

Напомним, в последнее время в Украине повестки чаще раздают на улицах, блокпостах и в общественных местах. Главный военный комиссар Львовщины Александр Тищенко объяснил, почему так происходит.

Ранее сообщалось, что в Украине факт вручения повестки военнообязанному – еще не значит мобилизацию в армию. В первую очередь это делается для ведения учета и систематизации списков территориальных центров комплектования.

Как сообщал OBOZREVATEL, Кабмин утвердил порядок бронирования военнообязанных во время действия военного положения. Также утвержден порядок и критерии определения предприятий, учреждений и организаций, критически важных для работы экономики и жизнедеятельности населения в военное время.

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