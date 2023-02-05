Мобилизация в Украине: как получить отсрочку для отца-одиночки

С начала полномасштабной войны в Украине продолжается всеобщая мобилизация, во время которой призыву в войска подлежат военнообязанные граждане возрастом от 18 до 60 лет. Однако законодательство предусматривает исключения для некоторых категорий лиц.

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Среди тех, кто может получить отсрочку есть отцы-одиночки. Об этом рассказал адвокат Андрей Карпенко.

По словам правозащитника, для получения права на отсрочку от мобилизации, мужчина, который самостоятельно воспитывает ребенка, должен иметь соответствующий пакет документов.

Адвокат подчеркнул, что ст. 23 Закона Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации" определяет отсрочку от мобилизации для женщин и мужчин, которые, самостоятельно воспитывают детей в возрасте до 18 лет.

Для того, чтобы подтвердить право на отсрочку, военнообязанные граждане Украины, самостоятельно воспитывающие хотя бы одного ребенка в возрасте до 18 лет, должны иметь соответствующие документы.

К таким относятся свидетельство о смерти матери ребенка, решение суда о лишении матери родительских прав, решение суда об отнятии ребенка у матери без лишения его родительских прав, решение суда о признании матери без вести отсутствующей, решение суда об объявлении матери умершей.

Напомним, до 19 февраля 2023 года в Украине продлены военное положение и всеобщая мобилизация, поэтому мужчин 18-60 лет, не имеющих оснований для отсрочки, могут призвать в армию. К тому же на предыдущем заседании Ставки Верховного главнокомандующего было принято новое решение о мобилизационном процессе.

К слову, несмотря на то что во время действия военного положения и общей мобилизации в Украине выезд из страны мужчинам от 18 до 60 лет запрещен, некоторые военнообязанные могут пересекать границу. В основном это касается сопровождающих.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– ограниченная непригодность не является основанием для отсрочки от мобилизации или освобождения от прохождения военной службы, но есть свои особенности. Наше издание собрало разъяснение о том, что означает ограниченная пригодность и отправляют ли таких украинцев воевать на первую линию фронта;

– законодательство Украины четко определяет перечень категорий, имеющих право на отсрочку, хотя воспользоваться ею действительно не всегда просто. Поэтому если потенциальный призывник хочет воспользоваться своим правом на нее, в том числе по состоянию здоровья, нужно еще доказать, что оно у него есть.

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