Зеленский проведет телемарафон по случаю экватора каденции: о чем будет говорить

В пятницу, 26 ноября, президент Украины Владимир Зеленский проведет пресс-марафон "30 вопросов президенту Украины", посвященный экватору его каденции. Во время мероприятия будут освещены актуальные темы, в частности, относительно реформ в Украине, ситуации на Донбассе и достижения мира, энергетической безопасности и тарифов.

Также глава страны поднимет темы экономической стабильности, борьбы с пандемией коронавируса и т.д. Событие анонсировал Офис президента.

Отмечается, что из-за сложной эпидемической ситуации в стране и с учетом опыта предыдущих аналогичных мероприятий, к участию в нынешнем приглашены журналисты из 30 ведущих всеукраинских и международных СМИ.

В ОП подчеркнули, что каждый из представителей медиа сможет задать главе государства вопрос и получить исчерпывающий ответ – такой формат мероприятия позволит избежать дублирования вопросов.

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Пресс-марафон начнется в 12:00 и продлится три часа. Его будут транслировать онлайн на официальной Facebook-странице Офиса президента и на ведущих украинских телеканалах.

Напомним, ранее пресс-марафон с участием Зеленского проводился 10 октября 2019 года в здании Kyiv Food Market. Тогда он длился рекордные 14 часов. На мероприятие было аккредитовано более 300 журналистов. Зеленский отвечал на их вопросы в течение всего дня.

Таким образом президент установил мировой рекорд по продолжительности пресс-конференции, побив результат лидера РФ Владимира Путина, о чем получил соответствующий сертификат.

Также в мае 2021 года состоялась итоговая пресс-конференция, на которой президент Украины Владимир Зеленский отчитался о двух годах пребывания в должности.

В то же время возле центральной проходной завода перед мероприятием собрались протестующие против политики главы государства. Конференция длилась три часа.

Тогда во время беседы со СМИ Владимир Зеленский:

рассказал, как будут праздновать 30-ю годовщину Независимости Украины;

ответил, могут ли олигархи быть нардепами;

пообещал завершение эпохи Медведчука и бедности;

анонсировал повышение пенсий украинцам;

назвал тему для первого всеукраинского референдума и т.д.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Зеленский заявил, что останется на второй президентский срок, если на это будет запрос общества. При этом, за время своей каденции он хочет успеть выполнить все озвученные обещания.