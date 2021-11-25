Никифоров назвал СМИ, представителей которых пригласили на телемарафон к Зеленскому

Ольга Липич
Общество
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Никифоров назвал СМИ, представителей которых пригласили на телемарафон к Зеленскому

Пресс-секретарь Владимира Зеленского Сергей Никифоров опубликовал перечень украинских и международных СМИ, которые примут участие в пресс-марафоне президента по случаю экватора его каденции. Он состоится 26 ноября.

Список был обнародован на Facebook-странице Никифорова вечером 25 ноября. В него вошли 32 издания. Представитель каждого из них будет иметь возможность задать главе государства один вопрос.

По словам Никифорова, количество участников было ограничено, чтобы "сосредоточиться на качестве разговора".

Среди них:

  • Liga.net

  • РБК Украина

  • 24 канал

  • Свобода слова Савика Шустера

  • Українські новини

  • Интерфакс Украина

  • OBOZREVATEL

Видео дня

  • 1+1

  • 5 канал

  • Reuters

  • Deutsche Welle

  • ДОМ

  • УНИАН

  • Укринформ

  • ТРК Украина

  • AFP

  • Цензор.нет

  • Bloomberg

  • Радио Свобода

  • КП в Украине

  • Украинская правда

  • Бабель

  • СТБ

  • Фокус

  • Корреспондент

  • НВ

  • Интер

  • Forbes Украина

  • ICTV

  • LB.ua

  • UA: Первый

  • BBC

По убеждению пресс-секретаря Зеленского, состав участников получился "сбалансированным и непростым для президента".

"Понимаю, что не все согласятся с нашим выбором, но точно знаю, что на "теплую ванну" это не похоже. Вы можете убедиться в этом сами", – сказано в сообщении.

Отметим, что ранее в президентской фракции "Слуга народа" заявили, что не будут участвовать в эфирах на каналах "Украина-24" и "Украина". Там считают, что эти каналы якобы превратились в откровенно пропагандистские "ДТЭК-24" и "Олигарх".

"Сегодня наша команда приняла совместное решение – игнорировать медиа, которые владелец намеренно превращает в свой корпоративный громкоговоритель для шантажа государства и общества", – сказано в заявлении.

Напомним, пресс-марафон "30 вопросов президенту Украины" Зеленский проведет 26 ноября, он начнется в 12:00. Как сообщили в ОП, во время мероприятия будут освещены актуальные темы, в частности, относительно реформ в Украине, ситуации на Донбассе и достижения мира, энергетической безопасности и вопроса тарифов.

Как сообщал OBOZREVATEL, пресс-марафон с участием Зеленского проводился 10 октября 2019 года в здании Kyiv Food Market. Тогда он длился рекордные 14 часов. На мероприятие было аккредитовано более 300 журналистов.

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