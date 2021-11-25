Никифоров назвал СМИ, представителей которых пригласили на телемарафон к Зеленскому

Пресс-секретарь Владимира Зеленского Сергей Никифоров опубликовал перечень украинских и международных СМИ, которые примут участие в пресс-марафоне президента по случаю экватора его каденции. Он состоится 26 ноября.

Список был обнародован на Facebook-странице Никифорова вечером 25 ноября. В него вошли 32 издания. Представитель каждого из них будет иметь возможность задать главе государства один вопрос.

По словам Никифорова, количество участников было ограничено, чтобы "сосредоточиться на качестве разговора".

Среди них:

Liga.net

РБК Украина

24 канал

Свобода слова Савика Шустера

Українські новини

Интерфакс Украина

OBOZREVATEL

Видео дня

1+1

5 канал

Reuters

Deutsche Welle

ДОМ

УНИАН

Укринформ

ТРК Украина

AFP

Цензор.нет

Bloomberg

Радио Свобода

КП в Украине

Украинская правда

Бабель

СТБ

Фокус

Корреспондент

НВ

Интер

Forbes Украина

ICTV

LB.ua

UA: Первый

BBC

По убеждению пресс-секретаря Зеленского, состав участников получился "сбалансированным и непростым для президента".

"Понимаю, что не все согласятся с нашим выбором, но точно знаю, что на "теплую ванну" это не похоже. Вы можете убедиться в этом сами", – сказано в сообщении.

Отметим, что ранее в президентской фракции "Слуга народа" заявили, что не будут участвовать в эфирах на каналах "Украина-24" и "Украина". Там считают, что эти каналы якобы превратились в откровенно пропагандистские "ДТЭК-24" и "Олигарх".

"Сегодня наша команда приняла совместное решение – игнорировать медиа, которые владелец намеренно превращает в свой корпоративный громкоговоритель для шантажа государства и общества", – сказано в заявлении.

Напомним, пресс-марафон "30 вопросов президенту Украины" Зеленский проведет 26 ноября, он начнется в 12:00. Как сообщили в ОП, во время мероприятия будут освещены актуальные темы, в частности, относительно реформ в Украине, ситуации на Донбассе и достижения мира, энергетической безопасности и вопроса тарифов.

Как сообщал OBOZREVATEL, пресс-марафон с участием Зеленского проводился 10 октября 2019 года в здании Kyiv Food Market. Тогда он длился рекордные 14 часов. На мероприятие было аккредитовано более 300 журналистов.