Охрана Зеленского сбила журналистку "Прямого" после окончания пресс-марафона. Фото и видео

Ольга Липич
Общество
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Охрана Зеленского сбила журналистку 'Прямого' после окончания пресс-марафона. Фото и видео

Охрана украинского президента Владимира Зеленского после окончания пресс-марафона в пятницу, 26 ноября, сбила с ног журналистку телеканала "Прямой" Анну Дзьобу. Это произошло около столичного коворкинга Creative States, где проходило мероприятие.

Об этом сообщает корреспондент OBOZREVATEL с места события. Девушка упала возле автомобиля и получила ушиб руки (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

Девушка получила ушиб руки
Инцидент произошел возле Creative States
Видео дня

Охрана растолкала журналистов, которые собрались на черном выходе из здания. Когда глава государства выходил из Creative States и направлялся в автомобиль в сопровождении охраны, на месте специально выключили свет.

Охрана оттесняла журналистов

На опубликованных кадрах видно, что охрана грубо оттесняла представителей СМИ.

Как сообщал OBOZREVATEL, пресс-марафон Зеленского "30 вопросов президенту Украины", посвященный экватору его каденции, длился 5,5 часов. Он отвечал на вопросы о "вагнергейте", войне на Донбассе, борьбе с олигархами и другом. Ключевые ответы главы государства – в материале.