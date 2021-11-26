Охрана Зеленского сбила журналистку 'Прямого' после окончания пресс-марафона. Фото и видео

Охрана украинского президента Владимира Зеленского после окончания пресс-марафона в пятницу, 26 ноября, сбила с ног журналистку телеканала "Прямой" Анну Дзьобу. Это произошло около столичного коворкинга Creative States, где проходило мероприятие.

Об этом сообщает корреспондент OBOZREVATEL с места события. Девушка упала возле автомобиля и получила ушиб руки (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

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Охрана растолкала журналистов, которые собрались на черном выходе из здания. Когда глава государства выходил из Creative States и направлялся в автомобиль в сопровождении охраны, на месте специально выключили свет.

На опубликованных кадрах видно, что охрана грубо оттесняла представителей СМИ.

Как сообщал OBOZREVATEL, пресс-марафон Зеленского "30 вопросов президенту Украины", посвященный экватору его каденции, длился 5,5 часов. Он отвечал на вопросы о "вагнергейте", войне на Донбассе, борьбе с олигархами и другом. Ключевые ответы главы государства – в материале.