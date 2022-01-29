Правда о том, как взрыватели Сталина уничтожали Киево-Печерскую лавру: Томенко показал фильм о святыне

Организатор акции "7 чудес Украины", основатель Фонда "Родная страна" Николай Томенко представил на телеканале OBOZREVATEL вторую программу из цикла "Семь чудес Украины", посвященную Киево-Печерской лавре. В программе, в частности, говорится о том, кто действительно разрушил Успенский собор лавры в 1941 году.

"Несмотря на то, что фильм снимался в те времена, когда у нас было достаточно много информации, но все-таки советская пропаганда и разнообразные исторические наслоения об украинской истории привели к тому, что даже сегодня большое количество людей не знает абсолютно очевидных исторических истин или аксиом. Одна из таких связана с разрушением сердца лавры – Успенского собора", – заметил он (чтобы просмотреть фильм о Киево-Печерской лавре, доскролльте до конца этой новости).

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По его словам, если спросить рядового киевлянина о том, как был разрушен Успенский собор, он ответит, что это совершили нацистские войска, когда оккупировали Киев в 1941 году.

"На самом деле это не соответствует действительности. Он был взорван так называемой группой подрывников Сталина", – заявил Томенко.

"Дело в том, что Сталин в первые месяцы войны был шокирован тем, что его "друг и собрат", с которым они через министров иностранных дел – Молотова и Риббентропа – подписали так называемое соглашение о ненападении, Гитлер пошел в наступление на Советский Союз. Тогда была придумана тактика выжженной земли", – рассказал он.

В этом контексте Томенко сообщил, что, по разным оценкам, этой группой подрывников в Киеве, в частности, на Крещатике и близлежащих улицах, было уничтожено 324 здания. "Успенский собор был взорван, а затем запущен миф, что это сделали немцы".

Он также рассказал о проекте по "возвращению" в лавру выдающихся исторических фигур, с которыми тесно связана история этого памятника. Это кобзарь Тарас Шевченко, гетман Иван Мазепа и военачальник Великого княжества Литовского Константин Острожский.

"Шевченко активно зарисовывал лавру. Сохранилось много иллюстраций, когда он путешествовал и рисовал лавру и изнутри, и с левого берега", – рассказал Томенко. Сегодня в месте, где кобзарь "рисовал Всехсвятскую церковь", есть памятный знак – акварель и копия кистей Шевченко.

Гетман Иван Мазепа финансировал строительство лавры, в частности, большой стены. Он потратил на это до миллиона рублей и стал едва ли не самым большим ее меценатом. В то же время Московская церковь подвергла его анафеме, из-за чего его проклинали в лавре, для которой тот так много сделал.

"Пора сделать Мазепу человеком, которого будут прославлять в Киево-Печерской лавре", – заявил Томенко. Он рассказал о планах создания в Онуфриевской, или Мазепинской, башне лавры, где гетман неоднократно ночевал во время пребывания в Киеве, его музея.

Третья фигура, которую "вернули" в лавру – военачальник Константин Острожский. "Украинец по происхождению, который был главнокомандующим в Великом княжестве Литовском. Он нам важен как человек, объединяющий украинский, польский и литовский народы".

В первом Успенском соборе было надгробие, где в полный рост был изображен Острожский. Он был разрушен в результате подрыва собора.

В поддержку инициативы Литвы военачальник уже "вернулся" в собор в мраморе. "Осталось еще доработать элементы надгробия".

Первый фильм из цикла "Семь чудес Украины", посвященный Софии Киевской, можно посмотреть здесь.

Как писал OBOZREVATEL, в сети показали уникальные фото Киева 1880-х годов, на которых изображена Киево-Печерская лавра.