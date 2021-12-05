В сети опубликовали уникальные фотографии Киева 1880-х годов

В Киеве в 1880-х годах существовала местность, которую называли "Минеральные воды". А на склонах вокруг Киево-Печерской лавры практически не было деревьев.

Уникальные фотографии были опубликовано на странице сообщества "Клуб коренного киевлянина" в социальной сети Facebook. На снимках можно рассмотреть, как выглядел город более 130 лет назад.

"1880-е годы. Непривычный нам Киев", – говорится в сообщении.

Видео дня

В частности, на опубликованных снимках можно узнать Аскольдову могилу, которую в конце позапрошлого века окружал забор, а рядом находилось кладбище. На заднем плане виден Днепр и незастроенный еще левый берег столицы.

На других фото запечатлены Киево-Печерская лавра и ее склоны, которые на сегодняшний день заросли деревьями.

Напомним, в 1930-х годах на Львовской площади в Киеве существовал небольшой одноэтажный рынок. Кроме того, вместо троллейбуса здесь ездил трамвай.

Центральный универмаг в Киеве строили на протяжении 1936-1939 годов. Здание в стиле ар-деко, несмотря на реконструкцию, является одной из визитный карточек улицы Крещатик.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что одно из самых знаменитых и загадочных зданий Киева – "тарелка на Лыбидской" – было построено в 1971 году. Его создали в стиле "космический футуризм".