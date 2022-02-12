Как военачальник-украинец разбил Московщину: Томенко представил фильм об Остроге

Организатор акции "7 чудес Украины", основатель Фонда "Родная страна" Николай Томенко представил на телеканале OBOZREVATEL третью программу из цикла "Семь чудес Украины", посвященную городу Острог, Острожской академии и военачальнику Константину Острожскому, который в свое время разбил войско Московщины. Он также рассказал о Великом княжестве Литовско-Русском, которое фактически было союзом с участием Украины.

"Великое княжество Литовское можно назвать Великим княжеством Литовско-Русским, поскольку значительная часть украинских земель, обороняясь от ордынского войска и от влияния Золотой Орды, фактически нашла общий язык с поляками, с литовцами для того, чтобы объединиться в одном государстве, фактически перейти от князей Рюриковичей под влияние князей Гедиминовичей", – рассказал он (чтобы просмотреть фильм об Остроге, доскролльте до конца этой новости).

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"Был период, когда украинцы достаточно уверенно чувствовали себя в этом общем союзном государстве, которое на современным политологическом языке можно назвать даже конфедерацией или федерацией. Украинцы руководили на своих землях, поляки на своих, литовцы – на своих. Конечно, влияние Литвы было намного больше, но литовцы с уважением относились и к языку, и к традициям вошедших в это государство народов", – добавил Томенко.

Главным командующим войском Великого княжества Литовского был украинец Константин Острожский. "По легендам, он участвовал в 60 битвах и в абсолютном большинстве победил, но историки нас подправляют и говорят, что точно он руководил в 35 битвах, из них победил по меньшей мере в 32", – заметил политик.

Самая знаменитая победа войска во главе Острожского состоялась в 1514 году под Оршей. "Он как главнокомандующий войска разбил Московщину, которая хотела тогда повлиять, по меньшей мере, на русские, украинские земли".

По словам Томенко, популярная российская фраза "спасибо деду за победу" вполне применима и в случае с Константином Острожским. "Мы должны сказать спасибо "деду" Константину Острожскому, что тогда он показал, что вместе с поляками, литовцами и другими европейскими народами мы можем защитить свои земли в борьбе или с Золотой Ордой, или с московской ордой".

Томенко рассказал, что военачальник "развивал мощную духовную, организационную, экономическую украинскую ауру" с центром в Остроге. После смерти Острожского его дело продолжил сын Василий.

В частности, Василий основал Острожскую академию.

"Здесь собираются самые серьезные, влиятельные люди, приглашают Ивана Федорова, организующего систему книгопечатания, в 1580 году появляется первая Библия на славянском языке, так называемая Острожская Библия", – сказал Томенко.

Среди выпускников академии был Иов Борецкий, ставший первым ректором Киевской братской школы (теперь Киево-Могилянская академия) и гетман Петр Сагайдачный.

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Как писал OBOZREVATEL, синий и желтый цвета могли использоваться на флагах еще во времена Киевской Руси. Из века в век украинский флаг менялся, но синий и желтый в нем присутствовали всегда.