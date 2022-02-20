Мазепа, главный враг Московщины: Томенко представил фильм о гетмане и Батурине
Организатор акции "7 чудес Украины", основатель Фонда "Родная страна" Николай Томенко представил на телеканале OBOZREVATEL пятую программу из цикла "Семь чудес Украины". Фильм является вторым из серии фильмов о гетманской эпохе и посвящен Батурину и Ивану Мазепе.
Мазепа был одним из самых резонансных гетманов Украины, принадлежавший к государственным деятелям мирового уровня, рассказал Томенко.
"Так сложилось, что в украинско-российских отношениях Иван Мазепа был наиболее критикованным гетманом, которого больше всего боялась и ненавидела и власть времен Московщины. А уже позже, когда Петр Первый в 1721 году переименовал Московщину в Российскую империю, то и власть России", – сообщил он.
При Мазепе украинцев, которые боролись за свободу и независимость своего государства, называли "мазепинцами". Так же, как позже, в ХХ веке, их стали называть "петлюровцами" и "бандеровцами".
"Но Мазепа был самым ненавистным врагом России практически три столетия", – подчеркнул Томенко.
В программе, которую представил общественный деятель, говорится еще об одной, наряду с Чигирином, гетманской столице – Батурине. "Как он развивался и как был уничтожен Петром Первым, после того, как Иван Мазепа договорился со Швецией восстанавливать и создавать украинское государство европейского типа".
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Как писал OBOZREVATEL, Иван Мазепа был одним из семи исторических деятелей Украины, которые в свое время имели сокровища. Их до сих пор не удалось отыскать. Бесчисленные сокровища гетмана хранились в Батурине.