Тайна родовой церкви Богдана Хмельницкого: Томенко представил фильм о Чигирине

Организатор акции "7 чудес Украины", основатель Фонда "Родная страна" Николай Томенко представил на телеканале OBOZREVATEL четвертую программу из цикла "Семь чудес Украины". Фильм является первым из серии фильмов о гетманской эпохе.

Он посвящен городу Чигирин Черкасской области, который был первой украинской столицей во времена гетмана Богдана Хмельницкого. Также рассказывается о тайне родовой церкви-усыпальницы Хмельницкого в селе Субботов ( чтобы посмотреть фильм о Чигирине, доскролльте до конца этой новости).

По словам Томенко, в народе наиболее уважаемыми являются два гетмана – Богдан Хмельницкий и Иван Мазепа. Именно с этим связана поговорка: "От Богдана до Ивана не было гетмана".

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В то же время он заверил, что в истории гетманских времен есть немало фигур, которые заслуживают внимания. В частности, потому, что в это время "Украина создавалась как государство, гетманы пытались сделать все, чтобы на картах мира утвердилось украинское государство, нация, культура".

Первый фильм из этой серии посвящен Чигиринской крепости. "По меньшей мере, пять гетманов отстаивали украинскую идею здесь", - отметил Томенко. Речь идет также о "семейной резиденции" Богдана Хмельницкого в селе Субботов.

В фильме есть упоминание и о тайне Свято-Ильинской церкви, расположенной в этом селе. Вокруг нее во времена Хмельницкого было кладбище. В 1979 году его большая часть была уничтожена бульдозером.

Учитывая, что надгробие Богдана Хмельницкого было установлено наугад, а не на месте настоящего захоронения, многие историки, посмотрев этот фильм, начали говорить о "необходимости раскопок вокруг церкви с возможностью нахождения тела Богдана Хмельницкого", – рассказал Томенко.

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