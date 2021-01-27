Оскорбившая украинский язык поэтесса Бильченко похвасталась достижением в РФ

Скандальная писательница и переводчик Евгения Бильченко, которой после оскорблений украинского языка пригрозили увольнением из Национального педуниверситета имени Драгоманова, похвасталась перед неприятелями признанием ее творчества в России.

Там украинку, в частности, приняли в Международный союз поэтов. Достижением "экс-поэтесса Евромайдана" поделилась на своей странице в Facebook.

"А это, мои бедные неприятели, мне "Кремль вручил в Магадане"... На самом деле, родня: все просто. Еще в декабре меня приняли в Международный союз поэтов (Санкт-Петербург принял), а вчера прислали корку", – пояснила Бильченко.

Она поблагодарила российских союз, признавшись, что для нее это честь и она продолжит трудиться в этом направлении. А также попросила друзей поздравить ее.

"Я – чужда всему символическому, но эта ипостась – для меня реально честь, правда. Спасибо, Ленинград. Трудимся", – подчеркнула писательница.

Отметим, что еще в 2018 году украинская писательница Евгения Бильченко заявила, мол, разочаровалась в Революции Достоинства. О том, как "поэтесса Евромайдана" стала инструментом гибридной войны – читайте в материале OBOZREVATEL.

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