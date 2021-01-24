Украинская писательница назвала закон о языке "опухшим лимфоузлом", а его защитников – "фашистами"

Скандальная писательница и переводчик Евгения Бильченко высказалась против закона об украинском языке, поскольку считает его "очередным опухшим лимфоузлом на теле онкобольной американской колонии".

Об этом она написала на своей странице в Facebook. По мнению украинской писательницы, поднимать следует другие вопросы в стране.

"Гниют экономика, региональная и внешняя политика, культура и образование, медицина... В квартирах – холодно, в карманах – пусто, тарифы – выше крыше, учащиеся путают Милан с Нью-Йорком (причем, Нью-Йорк - это страна!), уличные этнорадикалы руководят правительством, внешние глобалистические силы руководят уличными радикалами… А этот закон – лишь звено в цепи, очередной опухший лимфоузел в теле онкобольной американской колонии", – отметила Бильченко.

По ее мнению, таким образом Украины якобы обрекает себя на лузерство и выпрашивание того, что и так ей принадлежит.

В другом своем посте Бильченко назвала украинцев, которые в комментариях вступились за закон о языке, "фашистами".

"Язык тут – не при чем. За внешним маркером знаковой сферы скрывается нечто более глубинное и страшное. Это – глубже языковых норм и страшнее уличных избиений. Имя ему – "обыкновенный фашизм". Он – в мыслях, в чувствах, в бессознательном", – отметила она.

Напомним, что 16 января вступила в силу статья 30 закона о языке, обязывающая сферу обслуживания полностью перейти на государственный язык. Документ предусматривает штрафные санкции к нарушителям.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Евгения Бильченко заявляла, что разочаровалась в Революции Достоинства. Также, по ее мнению, в Украине сложилась установка на русского "агрессора", а на Донбассе нет российских наемников.

После этого в Одессе активисты сорвали ее творческий вечер.