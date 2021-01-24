Писательница, оскорбившая украинский язык, пожаловалась Зеленскому на угрозу увольнения

Украинская писательница и переводчик Евгения Бильченко пожаловалась на угрозы об увольнении из Национального педагогического университета Украины имени Михаила Драгоманова. Она получила их от руководства вуза из-за своих оскорбительных высказываний в адрес закона об украинском языке и его сторонников.

После этого пророссийская преподавательница записала видеообращение к президенту Украины Владимиру Зеленскому. В ролике она пожаловалась на якобы нарушение Конституции, травлю и угрозы в сети. Он появился на YouTube-канале "Перший козацький", где присутствует много антиукраинских видео (чтобы посмотреть, доскролльте страницу до конца).

"25 января руководство моего университета намерено меня уволить или угрожает мне увольнением на основании моих политических взглядов. Я – украинка, я – двуязычная, в одинаковой мере русскоязычная та україномовна. Я – гражданка Украины, которая ощущает себя "русской", имеет русскую идентичность", – возмутилась скандальная Бильченко.

"Я сейчас переживаю колоссальную информационную травлю, моральные и физические угрозы, а также угрозы увольнения и лишения меня, профессора, ученого и публичного лица, писателя, гражданина Украины всяких средств существования. Владимир Александрович, люди, которые это делают, – относятся ли они уважительно лично к вам? И относятся ли они уважительно к Конституции Украины?" – добавила педагог с украинофобскими взглядами.

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