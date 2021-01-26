Студентка попросила об отчислении из-за преподавательницы, которая унизила украинский язык

Студентка первого курса магистратуры Национального педагогического университета имени Михаила Драгоманова Мария Прошковская попросила ее отчислить из-за антиукраинских месседжей ее преподавательницы, профессора Евгении Бильченко.

Свою позицию она выложила на личной странице в Facebook. Женщина, которая учится на факультете философии и обществоведения (специальность культурология), отметила, что так решила ответить на полное отсутствие реакции вуза на выпады своего педагога против украинского языка.

"Профессор Бильченко не уважает страну, в которой живет, работает и зарабатывает, язык этой страны, считает войну России против Украины "гражданской войной", демократически избранную власть – неонацистским режимом. Кроме того, она публично заявляет о дружбе с Захаром Прилепиным, выступает на телеканалах "ДНР", Клименко и российском телевидении, где рассказывает о том, как ее здесь угнетают. Прямо в Facebook заявляет также о том, что она вместе с руководством университета "подтирается жалобами", которые на нее поступают", – возмутилась студентка.

Прошковская добавила, что ее смущает не только личная позиция Бильченко, но и то, что она системно "промывает мозги" молодежи, у которой преподает. По словам женщины, этим профессор занимается не только в аудиториях, но и в лекциях, которые публикует на YouTube.

"Я прошла Революцию Достоинства, помогала армии и гражданским, воспитываю своего сына в уважении и любви к Украине, а потому просто не могу учиться дальше у Евгении Бильченко и в университете, который порочит все принципы государственного высшего образования и на седьмом году войны закрывает глаза на подобные резонансные вещи. Слава Украине!" – написала Прошковская.

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