От любви до ненависти: как 'поэтесса Майдана' Евгения Бильченко стала инструментом гибридной войны

Демонстративное пренебрежение к Украине и украинцам может закончиться для преподавателя Национального педагогического университета имени Драгоманова Евгении Бильченко увольнением с работы. Профессор кафедры культурологии выразила недовольство по поводу вступления в силу одной из норм закона об украинском языке. Причем сделала это в лучших традициях российской пропаганды – с байками о разгуле "нацистов" в Украине и "колониальном" статусе нашей страны.

От такого "слога" преподавательницы, некогда якобы поддерживавшей Майдан, у многих украинцев перехватило дыхание. Впрочем, подобная позиция Бильченко стала сюрпризом не для всех. Ведь она уже не раз становилась российским оружием в гибридной войне против Украины. И, вобщем-то, никогда особо и не скрывала своих взглядов.

Кто же она – "поэтесса Майдана" Евгения Бильченко? Читайте в материале OBOZREVATEL.

18 января, через два дня после вступления в силу одной из норм закона "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного", на странице Бильченко в Facebook появился странный пост. В нем она, реагируя на переход сферы обслуживания на украинский язык, заявила, что "этот непристойный закон" несвоевременен. Ведь в Украине, мол, есть множество более серьезных проблем.

К таким проблемам наравне с "гниющими экономикой, региональной и внешней политикой, культурой и образованием", тарифами и низкими доходами граждан, Бильченко приплюсовывает то, что "уличные этнорадикалы руководят правительством, внешние глобалистические силы руководят уличными радикалами". Описывая свое видение реальности, она не особо подбирает слова – и выдает поппури из российских пропагандистских клише, от "неонацистов" до "гражданской войны".

"Процветает человеконенавистническая идеология. Ксенофобия по отношению к собственному населению достигла военного и гражданского апогея. Националистическая цензура овладела не только медиа, но и наукой. Цивилизационная память уничтожается на всех уровнях... Вот о чем надо говорить. А этот закон – лишь звено в цепи, очередной опухший лимфоузел в теле онкобольной американской колонии", – пишет она.

Когда же украинцы отреагировали на заявления Бильченко, она выдала еще один, не менее колоритный текст. Она назвала Украину "дном дна" и начала позиционировать себя доведенной до крайности жертвой, которой больше нечего терять и которая готова чуть ли не жизнь положить за свои идеалы.

Играть жертву Бильченко продолжила и в воскресенье, 24 января, записав свое обращение к президенту Владимиру Зеленскому. В нем она заявила, что ее из-за ее взглядов собираются уволить с работы, что ее жизни угрожают те самые "радикалы", тогда как Конституция и сам Зеленский в одном из обращений к украинцам якобы гарантируют ей право говорить, что вздумается. Ведь "в паспорте не написано, патриот ты или вата".

Впрочем, "ватными" взгляды Бильченко стали не несколько дней назад, а значительно раньше. Преподавательница университета имени Драгоманова еще с июля 2017 года внесена в базу "Миротворца" за "антиукраинскую пропаганду, отрицание российской агрессии и манипулирование общественно значимой информацией".

Сейчас уже мало кто помнит, но именно она пару лет назад была настоящей звездой российских пропагандистских ток-шоу. Еще бы – "поэтесса Майдана" (а именно так называли ее российские СМИ) внезапно прозрела. И не только разочаровалась в Революции Достоинства, но и взялась активно просить прощения у "Донбасса и Одессы" и признаваться в любви к России.

Евгения Бильченко действительно зимой 2013-2014 поддерживала Майдан. А в день, когда в Киеве в прямом эфире были убиты десятки безоружных участников Евромайдана – 21 февраля 2014 года – она даже написала один из самых пронзительных стихов о Майдане: "Я – мальчик. Я сплю, свернувшись в гробу калачиком…"

Но уже через несколько лет с коренной киевлянкой, мечтавшей написать книгу, которая "уничтожит путинскую Россию" что-то произошло. Что-то настолько серьезное, что кардинально перевернуло ее прежние убеждения.

К третьей годовщине расстрелов на Майдане Бильченко опубликовала на авторском сайте статью "В тисках: судьба поэта Майдана". И хотя там она по-прежнему не очень лестно отзывалась о "пророссийских империалистах" – параллельно в ее картине мира появились некие "украинские фашисты", которые являются "врагами гуманизма". Бильченко в этой статье заявила, что ей стыдно за свое участие в Майдане, писала об "американских печеньках", "сакральных жертвах" и том, что "свои стреляли по своим". Нашлось здесь место и для "стравливания населения" и "бомбежек мирных людей в Донецке", "курса на дебилизацию населения Украины" и "построения тупой тоталитарной машины" в нашей стране.

А с лета 2017-го Бильченко начала регулярно ездить в Москву и Петербург. Примерно тогда антиукраинские взгляды некогда поддержавшей Майдан поэтессы достигли апогея. "Никакой украинофобии здесь нет. Все, что рассказывают о "Мордоре" – ложь", – писала Бильченко после первой поездки в Россию, обращаясь к соотечественникам.

Но вплоть до декабря 2017 года, когда во время одного из "творческих вечеров" Бильченко на несколько часов задержала московская полиция, россияне ей не верили. После – начали использовать как инструмент пропаганды.

И не зря. "Гражданская война", "простите нас, Донецк и Луганск", "в Украине националистические полудурки захватывают власть" как нельзя лучше соответствовали российским нарративам. С ними Бильченко активно гастролировала на "Раша Тудей" и телеканалах ОРДЛО, сюжеты о "расскаявшейся поэтессе Майдана, связанной с "Правым сектором", с удовольствием крутили по центральным российским телеканалам.

Сама же Бильченко в интервью "Стране" признавалась в поддержке "Л/ДНР".

"Я говорю друзьям, знакомым: "Не надо, не ходите на войну. Я-то, конечно, буду вам лекарства покупать, но ходить туда не надо". И я также помогаю выжить противоположной стороне. Я имею в виду серую зону. Я постоянно на связи с городами, которые находятся в круге влияния "Л/ДНР", включая Горловку. Больше того, многие мои друзья в Донецке служат в батальонах "Л/ДНР", и пишут мне письма, и спорят со мной, и пишут целые статьи на ресурсах "Л/ДНР" против меня, но при этом плачутся мне в жилетку".

И раздавала интервью одиозным журналистам-украинофобам, в которых признавалась в дружбе с "советником" уже погибшего главаря террористов "ДНР" Александра Захарченко – россиянином Захаром Прилепиным. Кстати, именно он активно содействовал ее "вызволению" после задержания в Москве в декабре 2017-го.

А уж тезисы о том, что украинцам следует попросить прощения у ОРДЛО, объявить им полную амнистию и дать Донбассу беспрецедентную автономию, что войну затеяла Украина – стали неотъемлемой частью риторики Бильченко.

Но все бы ничего, если бы убеждения Бильченко не выходили за пределы ее профиля в соцсетях. Как сообщил общественный активист Сергей Стерненко, о "нацизме" в Украине и прочих своих убеждениях профессор активно рассказывала на своих лекциях украинским студентам.

При этом, по словам Стерненко, их жалобы в ректорат по поводу подобного поведения преподавателя оставались без ответа. Сама же Бильченко с издевкой заявляла студентам, что над их "доносами" руководство ВУЗа смеется вместе с ней.

Сейчас, под шквалом возмущения общественности, руководству украинского заведения высшего образования, вероятно, таки придется определяться, готовы ли они и дальше сотрудничать с человеком, настолько ненавидящим Украину. Хотя, если верить все той же Бильченко, ректор университета Виктор Андрущенко в частной беседе уже заверил ее, что украинофобские взгляды не повлекут за собой увольнения.

В то же время появилось и заявление Первичной профсоюзной организации сотрудников НПУ имени Драгоманова, в котором указано, что сотрудники университета категорически не согласны с позицией Бильченко и что целесообразность продолжения ее работы в университете будет рассмотрена на заседании профсоюзного комитета, общественной организации "Просвіта", на заседании комиссии по академической этике и на Ученом совете университета.

Печально, что часть справедливо возмутившихся взглядами Бильченко украинцев, высказывая свое отношение, переступила некую черту. Ведь проклятия, пожелания смерти и угрозы могут в значительной мере дискредитировать даже самый праведный гнев. Не говоря уж о том, что они дают пространство для беснования российским пропагандистам и позволяют Бильченко надеть маску "мученицы" за "российский язык и цивилизацию", которую, судя по ее же публикациям, она уже давно пытается на себя нацепить.

Тем временем в защиту угнетаемой "бродячими радикалами" Бильченко выступила известная "свидетельница разгула нацизма в Украине" Мирослава Бердник.

Эта женщина в течение нескольких лет была завсегдатаем пропагандистских политических ток-шоу на российских телеканалах. Там она в качестве "украинской журналистки" систематически поливала грязью Украину, рассказывала об ужасах, якобы чинимых "неонацистами" и озвучивала самые мерзкие "конспирологические теории", которые гнушались высказывать даже самые отпетые украинофобы из РФ. В какой-то момент, правда, у Бердник что-то пошло не так, и после нескольких дней, проведенных в застенках столь любимой ею Москвы, она была выдворена с территории России обратно в Украину. Что отнюдь не убавило ее любви к государству-агрессору и ничему, похоже, не научило.

Что ж. Как говорится – скажи мне, кто твой друг…