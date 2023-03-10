''Он образованный человек'': Папа Римский заявил о готовности к диалогу с Путиным и назвал войну в Украине мировой

Папа Римский Франциск заявил, что готов к диалогу с российским диктатором Владимиром Путиным, и в первые дни полномасштабного вторжения РФ в Украину просил о встрече с президентом страны-агрессора, но получил отказ. Понтифик сказал, что Путин – образованный человек, а войну России против Украины назвал мировой.

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В интервью швейцарско-итальянской телерадиокомпании RSI, опубликованном в пятницу, 10 марта, Франциск рассказал, что пришел к российскому посольству на второй день войны. Он хотел сказать, что готов отправиться в Москву на разговор с Путиным.

На вопрос журналиста, что бы он сказал главе Кремля, Папа Римский ответил: "Я бы говорил с ним так же четко, как я говорю на публике".

"Он образованный человек. На второй день войны я был в российском посольстве перед Святым Престолом, чтобы сказать, что готов поехать в Москву, если Путин оставит мне окно для переговоров. Лавров (глава МИД РФ. – Ред.) написал мне "спасибо, но сейчас не время". Путин знает, что я доступен", – отметил понтифик.

Он утверждает, что войну в Украине якобы подпитывают имперские интересы не только страны-агрессора, но и других государств.

"Там есть имперские интересы, не только имперские интересы России, но и других империй. Для империи свойственно ставить нации на второе место", – добавил Папа.

Войну РФ против украинского государства он охарактеризовал как мировую.

"За чуть более ста лет было три мировых войны: 14-18-го, 39-45-го и эта, которая является мировой войной. Она началась по кусочкам, и теперь никто не может сказать, что это не мировая война. Великие державы все перепутались. Поле боя – Украина. Там все воюют. Это заставляет задуматься о оружейной промышленности. Это рынок. Война ведется, старое оружие продается, новое испытывается", – подытожил Франциск.

Ранее Папа Римский заявил, что готов провести встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским и диктатором Путиным. Он сказал, что "открыт к встречам" с этими политиками. Также он сравнил агрессию РФ против украинцев с уничтожением нацистами евреев во время Второй мировой войны.

В то же время министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба призвал Ватикан называть вещи своими именами, если он желает стать посредником в мирных переговорах Украины и России. Он сказал, что Папа Римский Франциск должен прямо возложить ответственность за развязывание войны на РФ.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Франциску передали браслет из стали, изготовленный на знаменитом металлургическом комбинате "Азовсталь". Также главу Католической церкви призвали приобщиться к освобождению защитников Мариуполя и мирных мариупольцев из российского плена.