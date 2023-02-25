Папе Римскому передали браслет из металла из ''Азовстали'' и призвали присоединиться к освобождению пленных защитников Мариуполя. Фото

Папе Римскому Франциску передали браслет из стали, изготовленный на знаменитом металлургическом комбинате "Азовсталь". Также главу Католической церкви призвали приобщиться к освобождению защитников Мариуполя и мирных мариупольцев из российского плена.

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Об этом 25 февраля рассказали в Мариупольском городском совете. Мэрия также обнародовала фото, показывающие как понтифик надевает украшение, а также целует флаг Украины (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца).

"У Папы Франциска есть браслет из стали Азовстали!" – говорится в сообщении горсовета.

Также отмечается, что вместе с подарком Франциску передали список защитников и женщин из Мариуполя, в том числе гражданских, которых Россия удерживает в плену.

Папу Римского призвали "приобщить голос Ватикана" к немедленному освобождению украинцев.

Как сообщал OBOZREVATEL, в начале февраля Франциск выразил готовность встретиться с президентами Владимиром Зеленским и Владимиром Путиным.

Папа Римский также назвал войну в Украине "мировой". По его мнению, российская агрессия против соседней страны достигла глобальных масштабов и не закончится в ближайшее время.