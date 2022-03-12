Оккупанты обстреляли Николаев, в Днепре, Кропивницком и Василькове слышны взрывы. Фото и все подробности

В субботу, 12 марта, российские оккупанты устроили новые атаки на украинские города. Ночью они вели массированный артиллерийский обстрел Николаева.

Под утро взрывы прогремели в Днепре, а также Кропивницком, Василькове и возле Броваров. Об этом сообщают в Telegram-каналах (чтобы посмотреть фото, доскролльте новость до конца).

Отмечается, что в городе Днепр украинская система противовоздушной обороны перехватила две ракеты противника. После взрывов появился дым на левом берегу.

Это подтвердил мэр города Борис Филатов. Он подчеркнул, что жертв и разрушений, предварительно, нет.

Видео дня

"Работала ПВО. Видео, фото не выкладываем. Все службы работают. Ждем официальной информации", – написал он в Facebook.

Воздушное командование "Восток" добавило, что вражескую крылатую ракету над Днепром уничтожило подразделение Днепровской зенитной ракетной бригады.

"Войска РФ получают значительные потери в наземных операциях, поэтому коварно наносят удар за ударом с воздуха. Однако воины противовоздушной обороны 24/7 следят за небом. Сегодня вы увидели их в действии своими глазами", – говорится в сообщении.

Также о звуках взрывов сообщили жители Кропивницкого в Кировоградской области. Кроме того, серия сильных взрывов была замечена в Василькове на Киевщине – там после удара российских оккупантов снова пылала нефтебаза.

По данным ГСЧС Украины, около 03:50 в с. Квитневе Броварского района в результате обстрела возник пожар на складе хранения замороженной продукции. Предварительно, жертв и пострадавших нет. Над ликвидацией ЧП работали 20 пожарных с техникой.

Как сообщал OBOZREVATEL, российские оккупанты нанесли целенаправленный удар по гостинице "Украина", расположенной в центре Чернигова. Здание было одной из визитных карточек города, а ныне оно – полуразрушено.

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