Оккупанты разбомбили в Чернигове отель 'Украина': он был одной из визитных карточек города. Фото

Российские оккупанты нанесли целенаправленный удар по гостинице "Украина", расположенной в центре Чернигова. Здание было одной из визитных карточек города, а ныне оно – полуразрушено.

Об этом сообщил в Facebook 12 марта научный сотрудник в Институте истории Украины НАН Украины Сергей Шумило. Он отметил, что преступная российская армия планомерно и целесообразно уничтожает древний город, история которого насчитывает более 1300 лет.

"Москальская Орда уничтожает то, что возникло задолго до ее появления и что, собственно, и было исторической Русью, в отличие от московских болот и чащ, которые были дикой окраиной когда-то величественного Черниговского княжества", – написал Шумило.

Видео дня

Он подчеркнул, что всех путинских преступников так же, как и самого президента-оккупанта, будет ждать международное правосудие в Гааге.

Историк также отметил, что бомбардировку и уничтожение мирных гражданских объектов в украинских городах оккупанты производят целеустремленно.

Как сообщал OBOZREVATEL, стало известно, что на Чернигов российские войска сбросили запрещенные во всем мире фугасные авиабомбы. В частности, речь идет об осколочно-фугасно-зажигательной авиационной бомбе ОФЗАБ-500.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале obozrevatel. Не ведитесь на фейки!