Оккупанты почти неделю обстреливают Лисичанск, Рубежное, Северодонецк: погибли десятки людей

Города Лисичанск, Рубежное, Северодонецк и другие на Луганщине почти неделю находятся под непрерывным обстрелом оккупантов. Но если раньше последствиями российского вторжения там в большинстве было повреждение объектов инфраструктуры, то в последние дни – человеческие жизни.

Об этом рассказал глава Луганской облгосадминистрации Сергей Гайдай. В своем Telegram-канале он также показал фото разрушенных зданий (чтобы просмотреть, доскролльте новость до конца).

По словам чиновника, после обеда и вечером 11 марта войска РФ открывали огонь по Рубежному, новым районам Северодонецка и Попасной.

Менее чем за сутки в Рубежном из-за обстрелов россиян произошло возгорание в восьми домах, в Северодонецке – в четырех.

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Последний город, в частности, в старых его районах, под огнем находился и с 06:30 субботы, 12 марта. Данные о жертвах и возгораниях в жилом секторе уточняются.

При этом за последнюю неделю, отметил Гайдай, количество жертв считается уже десятками. А отчасти или полностью разрушенного жилья – сотнями.

"Постоянно загораются дома, спасатели едва успевают тушить пламя и обезопасить жильцов. Наблюдая за этими страданиями, враг не останавливается и пытается принести еще большее "русское мира" на нашу украинскую землю", – отметил глава ОГА.

Как сообщал OBOZREVATEL, накануне в Рубежном из-за обстрелов оккупантов горел дом престарелых, был перебит газовод. Также пожары произошли в частных домах и квартирах в Кременной, Северодонецке, Лисичанске.

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