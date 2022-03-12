В Василькове оккупанты обстреляли аэродром: загорелся склад с боеприпасами. Видео
В Василькове Киевской области в субботу, 12 марта, российские оккупанты нанесли ракетный удар в районе военного аэродрома. В результате атаки врага возник пожар на складе боеприпасов.
Об этом сообщили в пресс-службе полиции Киевщины. Информация о потерпевших уточняется (чтобы посмотреть видео, проскрорлльте до конца страницы).
"Мощный авиаудар по Василькову. Сегодня, 12 марта, около 7:00 враг сбросил не менее 6 ракет в район военного аэродрома. Поврежден склад с боеприпасами – детонируют снаряды. Вспыхнул пожар и сейчас на месте происшествия работают спасатели. Полиция устанавливает повреждения в близлежащих домах. Информация о потерпевших уточняется", – говорится в сообщении.
Напомним, утром четверга, 24 февраля, жители украинской столицы Киева проснулись от звуков громких взрывов. О взрывах также сообщали люди в Одессе, Харькове и других городах.
Ранее OBOZREVATEL сообщал, что глава государства-агрессора РФ Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции на Донбассе.
Только проверенная информация у нас в Telegram-канале obozrevatel. Не ведитесь на фейки!