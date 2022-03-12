В Василькове оккупанты обстреляли аэродром: загорелся склад с боеприпасами. Видео

В Василькове Киевской области в субботу, 12 марта, российские оккупанты нанесли ракетный удар в районе военного аэродрома. В результате атаки врага возник пожар на складе боеприпасов.

Об этом сообщили в пресс-службе полиции Киевщины. Информация о потерпевших уточняется (чтобы посмотреть видео, проскрорлльте до конца страницы).

"Мощный авиаудар по Василькову. Сегодня, 12 марта, около 7:00 враг сбросил не менее 6 ракет в район военного аэродрома. Поврежден склад с боеприпасами – детонируют снаряды. Вспыхнул пожар и сейчас на месте происшествия работают спасатели. Полиция устанавливает повреждения в близлежащих домах. Информация о потерпевших уточняется", – говорится в сообщении.

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