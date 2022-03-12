Чернигов без электричества, воды, тепла и газа: глава ОГА рассказал о последствиях атак оккупантов. Видео

Российские оккупанты продолжают наносить ракетные и авиаудары по жилым кварталам Чернигова. Город остается без света, воды и газа, а соответственно – тепла.

Об этом 12 марта рассказал глава Черниговской облгосадминистрации Вячеслав Чаус. Видеообращение на фоне разрушенных зданий он выложил в Telegram-канале (чтобы просмотреть, доскролльте новость до конца).

"Гибнут мирные люди, много получают ранения. Враг наносит удары по гражданской инфраструктуре, там, где военных нет и не было", – подчеркнул чиновник.

Так, утром в субботу вражеский снаряд уничтожил гостиницу "Украина" в центре города. Это здание было одной из визитных карточек Чернигова, а теперь полуразрушено.

Видео дня

"Нет больше отеля, но есть Украина. И она будет. И есть наша, украинцев, миссия. Она состоит в том, чтобы Путин – больная извращенная тварь – глотнул яду в своем бункере на Урале. И мы сделаем все для того, чтобы он это сделал", – подчеркнул Чаус.

По его словам, на сегодняшний день Чернигов без электроснабжения, почти без водо-, газо- и теплоснабжения. Накануне коммунальщики предприняли несколько удачных попыток восстановления коммуникаций, однако враг снова перебивал сети.

Также в городе есть проблемы с мобильной связью и интернетом. Однако, заверил глава ОГА, с утра 12 марта все службы на местах и работают над восстановлением того, что было повреждено вражескими обстрелами.

"Черниговцы, холодная голова, выдержка. Мы должны максимально сделать все, чтобы враг лег под Черниговом. Слава Украине! Героям Слава! Верим в Бога и Вооруженные силы Украины!" – подытожил свое обращение Чаус.

Как сообщал OBOZREVATEL, с ночи 12 марта российские оккупанты нанесли несколько ракетных и авиаударов по населенным пунктам на Киевщине, хаотически обстреляли Николаев. Кроме того, вражеские ракеты попали по аэродрому возле Кропивницкого, почти неделю под непрерывным обстрелом находятся города на Луганщине.

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