'Постоянно под обстрелами': украинский чемпион впервые выступил после Олимпиады-2024, получил 15-летнего напарника и награду от Кличко

Самый молодой чемпион Европы по прыжкам в воду и призер мировых форумов Алексей Середа впервые вернулся на соревнования после Олимпиады-2024, где он выступал после серьезной травмы руки и в синхроне на вышке с Кириллом Болюхом остановился рядом с наградами – пятое место. Однако теперь у николаевского прыгуна новый партнер, с которым он готовится бороться за медали Кубка мира. Но спокойно тренироваться очень тяжело, ведь его родной город рушится под постоянными обстрелами РФ.

Видео дня

Во время личного чемпионата Украины по прыжкам в воду столичному Центру спорта "Лико", ставшему финалом отбора в сборную, Середа выиграл индивидуальные соревнования на вышке, а затем и победно дебютировал на ней в синхроне с Марком Гриценко. 15-летний киевлянин был самым молодым участником Олимпиады-2024 в нашей команде, осенью стал чемпионом мира среди юниоров, а теперь начинает с Алексеем путь на Игры-2028.

А призер чемпионатов мира и победитель первенства Европы Кирилл Болюх теперь выигрывает на 3-метровом трамплине. На национальных соревнованиях он завоевал "золото" как в личных соревнованиях, так и в паре с опытным и титулованным представителем Донбасса Станиславом Олиферчиком.

"Мне приятно, что спортсмены показывают высокий коэффициент сложности, набирают высокую сумму баллов на чемпионате Украины. Сейчас появилась здоровая конкуренция. Спортсмены понимают: чтобы остаться в команде, нужно демонстрировать результат. Мы создаем для этого все условия, даже во время войны. Игорь Лысов.

Сборная Украины и ее лидер Середа, ставший лучшим спортсменом Киева в 2024 году и получивший отличие из рук Виталия Кличко, уже 3 апреля начнет борьбу на I этапе Кубка мира. И, по словам, Алексея от повреждения, помешавшего стать олимпийским призером, уже не осталось и следа.

"Травма плеча уже совсем не беспокоит и не болит. Восстановился полностью, полноценно. Нашел ли уже контакт с Марком? Ну, на соревнованиях мы вроде бы хорошо выступили, набрали неплохую сумму баллов – 402,09, поэтому в принципе нормально, привыкаем", – рассказал нам известный спортсмен.

По мнению Среды, чтобы окончательно привыкнуть друг к другу, нужно примерно полгода: "Хотя мы уже почти полгода и прыгаем вместе. Но ведь это – прыжки в воду, здесь трудно что-то прогнозировать. Этапы Кубков мира как раз и будут хорошей проверкой. Посмотрим, как оно будет, трудно что-то загадывать".

Очень болит прыгну за родной Николаев, где с первых дней полномасштабного вторжения остается его отец. Город находится под регулярным огнем российских оккупантов, пытающихся его уничтожить.

"Дома в Николаеве последний раз я был летом после Олимпийских игр, отдыхал там несколько недель. Сразу после Парижа уехал. Изменения? Все стало значительно хуже. Больше разрушенных домов, дыр от обстрелов и т.п. Война... С этим ничего не поделаешь, не успевают все восстанавливать. Город постоянно находится под обстрелами и, к сожалению, сейчас Николаев все больше и больше разрушается", – признался Среда.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что чемпион Европы показал изменнику Украины видео с обстрелом своего дома в Николаеве и рассказал о реакции.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!