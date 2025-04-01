"Постоянно под обстрелами": украинский чемпион впервые выступил после Олимпиады-2024, получил 15-летнего напарника и награду от Кличко
Самый молодой чемпион Европы по прыжкам в воду и призер мировых форумов Алексей Середа впервые вернулся на соревнования после Олимпиады-2024, где он выступал после серьезной травмы руки и в синхроне на вышке с Кириллом Болюхом остановился рядом с наградами – пятое место. Однако теперь у николаевского прыгуна новый партнер, с которым он готовится бороться за медали Кубка мира. Но спокойно тренироваться очень тяжело, ведь его родной город рушится под постоянными обстрелами РФ.
Во время личного чемпионата Украины по прыжкам в воду столичному Центру спорта "Лико", ставшему финалом отбора в сборную, Середа выиграл индивидуальные соревнования на вышке, а затем и победно дебютировал на ней в синхроне с Марком Гриценко. 15-летний киевлянин был самым молодым участником Олимпиады-2024 в нашей команде, осенью стал чемпионом мира среди юниоров, а теперь начинает с Алексеем путь на Игры-2028.
А призер чемпионатов мира и победитель первенства Европы Кирилл Болюх теперь выигрывает на 3-метровом трамплине. На национальных соревнованиях он завоевал "золото" как в личных соревнованиях, так и в паре с опытным и титулованным представителем Донбасса Станиславом Олиферчиком.
"Мне приятно, что спортсмены показывают высокий коэффициент сложности, набирают высокую сумму баллов на чемпионате Украины. Сейчас появилась здоровая конкуренция. Спортсмены понимают: чтобы остаться в команде, нужно демонстрировать результат. Мы создаем для этого все условия, даже во время войны. Игорь Лысов.
Сборная Украины и ее лидер Середа, ставший лучшим спортсменом Киева в 2024 году и получивший отличие из рук Виталия Кличко, уже 3 апреля начнет борьбу на I этапе Кубка мира. И, по словам, Алексея от повреждения, помешавшего стать олимпийским призером, уже не осталось и следа.
"Травма плеча уже совсем не беспокоит и не болит. Восстановился полностью, полноценно. Нашел ли уже контакт с Марком? Ну, на соревнованиях мы вроде бы хорошо выступили, набрали неплохую сумму баллов – 402,09, поэтому в принципе нормально, привыкаем", – рассказал нам известный спортсмен.
По мнению Среды, чтобы окончательно привыкнуть друг к другу, нужно примерно полгода: "Хотя мы уже почти полгода и прыгаем вместе. Но ведь это – прыжки в воду, здесь трудно что-то прогнозировать. Этапы Кубков мира как раз и будут хорошей проверкой. Посмотрим, как оно будет, трудно что-то загадывать".
Очень болит прыгну за родной Николаев, где с первых дней полномасштабного вторжения остается его отец. Город находится под регулярным огнем российских оккупантов, пытающихся его уничтожить.
"Дома в Николаеве последний раз я был летом после Олимпийских игр, отдыхал там несколько недель. Сразу после Парижа уехал. Изменения? Все стало значительно хуже. Больше разрушенных домов, дыр от обстрелов и т.п. Война... С этим ничего не поделаешь, не успевают все восстанавливать. Город постоянно находится под обстрелами и, к сожалению, сейчас Николаев все больше и больше разрушается", – признался Среда.
Ранее OBOZ.UA сообщал, что чемпион Европы показал изменнику Украины видео с обстрелом своего дома в Николаеве и рассказал о реакции.
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