На Киевщине в результате вражеского обстрела загорелся склад: поднялась стена огня и дыма. Фото и видео

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Ночью, 12 марта, в результате вражеского обстрела в Киевской области загорелся склад с продуктами.

По предварительным данным, жертв и пострадавших нет. Об этом сообщает пресс-служба ГУ ГСЧС Украины (Чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте до конца страницы).

Спасатели сообщили, что попадание снаряда произошло в 03:50 в селе Апрельское Броварского района. В результате обстрела возник пожар на складе хранения замороженной продукции.

От ГСЧС для ликвидации пожара были привлечены 20 человек и 4 единицы техники.

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Напомним, 12 марта российские оккупанты устроили новые атаки на украинские города. Ночью они вели массированный артиллерийский обстрел Николаева. Под утро взрывы прогремели в Днепре, а также Кропивницком, Василькове и возле Броваров.

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