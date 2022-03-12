Оккупанты устроили хаотичный обстрел Николаева, ранены две человек: Ким пообещал жесткий ответ

Ночью 12 марта российские оккупанты беспорядочным хаотичным огнем обстреляли Николаев. Под удар попали больницы, интернат, котельная.

В результате атаки войск РФ есть пострадавшие. Об этом сообщил глава Николаевской ОГА Виталий Ким в Telegram (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

Он подчеркнул, что в результате ночного обстрела нет жертв, но два человека получили ранения.

По словам чиновника, враг меняет тактику. Так, российские военные размещаются в селах, квартируются в сельских школах и домах.

Видео дня

"Мы не можем накрывать их в ответ. Теперь правил нет, будем работать с ними жестче", – предупредил Ким.

Отметим, что ночью и с утра 12 марта оккупанты также обстреливали Ккиевщину – в Василькове в результате атаки вновь загорелась нефтебаза, а под Броварами возник мощный пожар на складе. О взрывах сообщали в Кропивницком и Днепре. Позже подтвердилось, что над Днепром украинская ППО сбила вражескую ракету.

Как сообщал OBOZREVATEL, у оккупантов наблюдается большая проблема с комплектованием резерва. По данным Генштаба ВСУ, к границам РФ выдвинулись группы дезертиров из числа российских военных.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале obozrevatel. Не ведитесь на фейки!