Российские оккупанты обстреляли ракетами аэродром Канатово возле Кропивницкого

Российские оккупанты обстреляли аэродром Канатово возле Кропивницкого. Для атаки враг использовал ракеты.

Об этом сообщил мэр Кропивницкого Андрей Райкович. По его словам, оккупанты гатили так, что содрогался весь город и территории вокруг.

В то же время, несмотря на затяжные тревоги и бомбардировки Кировоградщина продолжала принимать беженцев. С начала войны их уже более 43 тысяч. В пятницу, 11 марта, заселили более 6 тысяч, из них – около 1800 детей.

Жизнь в области также продолжается. Под сиренами родились уже 20 деток – 10 девочек и 10 мальчиков.

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"К ракете и сиренам привыкнуть невозможно. Но прошу всех сохранять спокойствие, немедленно прятаться в укрытие – это сбережет вас!", - добавил Райкович.

Как сообщал OBOZREVATEL, в субботу, 12 марта, российские оккупанты устроили новые атаки на украинские города. Ночью они вели массированный артиллерийский обстрел Николаева. Под утро взрывы прогремели в Днепре, а также Кропивницком, Василькове и возле Броваров.

При этом с начала вторжения в Украину войска страны-агрессора РФ понесли большие потери в живой силе и технике. На 17-й день войны ряды врага поредели на более чем 12 тыс. человек, уничтожено свыше 360 танков и 140 самолетов и вертолетов.

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