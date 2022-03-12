В Мелитополе оккупанты прямо с митинга похитили активистку, выступившую против РФ. Видео

В Мелитополе оккупанты похитили известную общественную деятельницу Ольгу Гайсумову. Это произошло прямо на митинге, на который люди вышли с требованием освободить мэра Мелитополя Ивана Фёдорова, которого также похитили оккупанты.

Соответствующая информация появилась на Facebook-странице активистки. Женщина является участником ежедневных акций проукраинских митингов.

Примечательно, что она открыто выступала против российских оккупантов и РФ.

Отметим, в пятницу, 11 марта, российские оккупанты похитили Ивана Федорова, а позже обвинили его в терроризме. Так называемая прокуратура "ЛНР" заявила, что против политика возбудили уголовные дела.

Видео дня

Террористы утверждают, что Федоров оказывал финансовую и другую помощь "Правому сектору" в совершении "преступлений против мирных жителей Донбасса". Разумеется, эти заявления не имеют ничего общего с действительностью.

Также оккупанты обвиняют мэра Мелитополя в "организации преступного сообщества". Какого именно – они уточнить не удосужились.

На похищение Федорова вскоре отреагировало Министерство иностранных дел Украины. Там отметили, что этот поступок оккупантов квалифицируется как военное преступление по Женевским конвенциям и I Дополнительному протоколу, запрещающему захват гражданских заложников во время войны.

Как сообщал OBOZREVATEL, в ОП показали видео похищения оккупантами мэра Мелитополя Ивана Федорова. Примечательно, что ранее он отказался сотрудничать с оккупантами.

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