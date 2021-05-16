Новости Украины: в Киеве выстрелили в водителя, а в Черное море зашел патрульный корабль Британии

В воскресенье, 16 мая, палестинское движение ХАМАС выпустило шквал ракет по центральному и южному Израилю; в одном из кварталов Иерусалима произошел теракт; а в синагоге города Гиват-Зеэва обрушилась трибуна, в результате чего погибли как минимум два человека.

Также в Украине простились с убитым на Донбассе воином и снайпером-разведчицей; курс доллара до 23 мая может пробить самую низкую в 2021 году отметку; а в Киеве пассажир автобуса выстрелил в водителя, его госпитализировали с ранением в грудь.

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16 мая, палестинское движение ХАМАС выпустило шквал ракет по центральному и южному Израилю – израильская армия смогла перехватить большинство ракет и в ответ обстреляла сектор Газа. Всего 10 мая ХАМАС выпустили около 2900 ракет по израильским городам, из которых 1150 было перехвачено.

В Чернигове похоронили военнослужащего 58-й отдельной мотопехотной бригады им. И. Выговского сержанта Павла Колесника, погибшего от пули снайпера на Донбассе. А в Виннице в последний путь провели снайпера-разведчицу Ольгу Гранецкую, которая умерла от онкологического заболевания.

Курс доллара в Украине до 23 мая может опуститься до уровня в 27,5 грн/$. Большинство опрошенных аналитиков уверено: укрепление национальной валюты продолжится как минимум всю следующую неделю.

В Иерусалиме террорист совершил наезд на прохожих. Пострадали шесть человек, которые находятся в сознании. По информации СМИ четверо пострадавших – полицейские.

В синагоге Гиват-Зеэва во время молитвы обрушилась трибуна, на которой находилось около 600 человек, около 60 из них пострадали, состояние нескольких человек оценивается как тяжелое. Как минимум два человека погибли.