Новости Украины: в Киеве выстрелили в водителя, а в Черное море зашел патрульный корабль Британии

Марина Погорилко
Марина Погорилко
Общество
2 минуты
523
Самые важные новости за 16 мая

В воскресенье, 16 мая, палестинское движение ХАМАС выпустило шквал ракет по центральному и южному Израилю; в одном из кварталов Иерусалима произошел теракт; а в синагоге города Гиват-Зеэва обрушилась трибуна, в результате чего погибли как минимум два человека.

Также в Украине простились с убитым на Донбассе воином и снайпером-разведчицей; курс доллара до 23 мая может пробить самую низкую в 2021 году отметку; а в Киеве пассажир автобуса выстрелил в водителя, его госпитализировали с ранением в грудь.

Подробнее о главных событиях за 16 мая читайте в подборке OBOZREVATEL.

  • 16 мая, палестинское движение ХАМАС выпустило шквал ракет по центральному и южному Израилю – израильская армия смогла перехватить большинство ракет и в ответ обстреляла сектор Газа. Всего 10 мая ХАМАС выпустили около 2900 ракет по израильским городам, из которых 1150 было перехвачено.

  • В Чернигове похоронили военнослужащего 58-й отдельной мотопехотной бригады им. И. Выговского сержанта Павла Колесника, погибшего от пули снайпера на Донбассе. А в Виннице в последний путь провели снайпера-разведчицу Ольгу Гранецкую, которая умерла от онкологического заболевания.

  • В Киеве пассажир автобуса выстрелил в водителя. Причиной является якобы то, что тот разговаривал по телефону. Водителя госпитализировали в больницу с ранением в грудь. Нарушителя задержали.

  • В акваторию Черного моря вошел корабль Королевского флота Великобритании OPV Trent (Р224). Судно прошло пролив Босфор примерно в 09:00 по киевскому времени. Со своей стороны РФ немедленно отправила следить за британским кораблем суда Черноморского флота.

  • В Нидерландах стартовала церемония открытия песенного конкурса Евровидение 2021. Участники конкурса шагали по ковровой дорожке на территорию круизного терминала Cruise Terminal Rotterdam.

Украина