В синагоге Израиля во время молитвы рухнула трибуна: пострадали 60 человек, есть жертва. Видео
В Израиле в воскресенье, 16 мая, в синагоге Гиват-Зеэва обрушилась трибуна. В это время на ней находилось около 600 человек, около 60 из них пострадали, состояние нескольких человек оценивается как тяжелое.
Как сообщил Newsru, такое количество молящихся объясняется праздником Шавуот. Также СМИ сообщают, что как минимум один человек погиб.
Предварительно, здание, принадлежащее одному из хасидских дворов, не было достроено. Судя по кадрам, опубликованным в сети, рухнули верхние трибуны, не выдержав нагрузки.
Отмечается, что из-за большого скопления полиции и машин скорой помощи на месте возникли пробки, мешающие эвакуации пострадавших.
Шавуот, или еврейская Пятидесятница, – один из главных праздников в иудаизме. Это паломнический праздник, посвященный дарованию Торы на горе Синай при Исходе из Египта. Согласно преданию, именно в этот день пророк Моисей получил скрижали Завета с десятью заповедями. Каждый год он выпадает на разные даты, поскольку отмечается 6 сивана, месяца еврейского лунно-солнечного календаря (в 2021 году – 17 мая).
Как сообщал OBOZREVATEL:
В Израиле обстрелы застали мужчину на шоссе с младенцем на руках. Также на видео слышен голос женщины, которая, наверное, тоже была с мужем в автомобиле. Вместе они сидят на дороге под забором, постоянно оглядываются и смотрят в небо.
Папа Римский Франциск призвал к миру на землях Израиля и секторе Газа, где в течение последних пяти дней боев погибли десятки человек и сотни раненых.